Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 62 мигранта выслали из Калужской области
Общество

62 мигранта выслали из Калужской области

Дмитрий Ивьев
24.11, 10:36
0 231
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Иностранцы отправились по домам из аэропортов Москвы в течение ноября, сообщили в понедельник в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Россию покинули 30 граждан Узбекистана, 16 граждан Таджикистана, пять граждан Азербайджана, пять граждан Вьетнама, четыре гражданина Армении, а также два гражданина Беларуси.

Большая часть нелегалов была выявлена на территории Калуги и Боровского района.

Также в списке мест, где обнаружили мигрантов, оказались Обнинск, Тарусский, Козельский, Людиновский, Сухиничиский, Малоярославецкий, Жуковский и Ферзиковский районы.

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
33%
33%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktzQjg0U2R1bjZWNnM2aW16aVRmWlE9PSIsInZhbHVlIjoiRVFCbE9UMURyVVNXVG5reXdlWlQ5bzJzYmpBdGpHQmtwSlpnOTREekFyK0FPVzZVTTZiQWNiMk9vTlB2S3MwNmR1cSs2S2d6WThVUDYwSCtFMTNCaE9oZFNEUzJYNURIZldiQko0RFVKRHFuS0ZSYS9NazZDMUxPaThrMzliaDJwaW5FRHhYZFQvVHVjRUFBc284MkNmdGphT211SkNRQlZHSkhNcHFuZzQxT1ZraTRvdmxZdnA0TWFTOUtIYUxZWUlQVlRScUIrWExrVnEvdVFxU2p1QWNMSFpieFViMlZYYVhNWFdMU3FzQlRDQ0x1by9ZWHdpb2p2MTRxQmVJekh0RWhiR1l6TFdmY01oUWtRNXdmTTFpM3BWSEpwaXROdkY3U1BRbERHTzJ1Z0tScTNtTS81UWZBKytyQVB4NkN1aDlPM0I4WTRJVU5QOUFteEJVaDNWVW0vVm5QWmJoVmVHRXMzcGdMK1hhZVpJREFNY3ovWWVuZkhpWStxQ21kYVQ5T1dGL1l3SmplUUZVU2xOeFZReVlXMEtLLzNSeUtHSVBnVENVc1FxV2J6ODJqT05ZYzVLZVRnb2JzVUFwcSIsIm1hYyI6IjU1YmVmMTk5Yjg4MjNiODQwODg1NWRhZjg1NzYwNDM2MWJmMzQyZmNjY2EwNGI1ZmRmMGFhYjgwYjg4ZmRmOGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVYT2R6dE9mQjFHMGZhRzZWMWdsa0E9PSIsInZhbHVlIjoiT2lSS3NMYVQ2OUJ4c0xUU3JDbjUwNkVuMG9uRE9MNFk5bjh0K1Bxck1xVHF5YXkxSURScGZSOUJENlZIa2R3OWNTTU5EMmtFVFRNVG8vTXc5ZEY0bFFneFBabTlEZURMejZYZ25yNnBIemsxOExVTFg4TkFWT1RGRGZTeUpxL2g1TFQ1dzVOM0JDOXBOUG5jWXB0ZGswNktiMlJ0TDFVQzZBdklsWTE4VW11b0hpMkJJN1hlOU1iNHlaWFVkVW9RTFpLc0Y1Ty94Ty9aZDlCTVpTVllBb05yL1hRd1JYT1lHdXpNS2R5UFZ6dmZ1QjVKQ21QWHN5eXdMa0JBSGVIaVVHT1hLVHFORGFEM2EydTUrRkdrTzJLVDI0NjZEZFZEMTRMQkdFU1d4dzU0YmdSKytnbHJQTmd5elk0YW01WExCSStiM1pxd0p3cXBxVjVJa3JYZVNlSWdNNTdETUliVHhqditEZWJNUlhSNjMvVGkxSWlJUzlwNXZqbGEya01VN2NIb0x5OUVRUXppOFFsYkhDQWI1VzNWSlVhYkJ5VC9RN0tUTDBzcTBKck44NVdmenc0K3NYV3BWMlBnemx2TDZQVTd2WEV4T1p6QU9ETDJQb05FR3IvOVRDcXBxem5NKzkrVUFlc0ovenZDR3RmSjkvdU44M1h6ZHI4ZExXVnNjaVhSMHlhMW5rNTZyNDRYbTJsZ0JiVjl1eW96bU14RlBkYldrY3M1S0NTN3JpVGVCRnZnQ1hqcG96Yk5HZ0lna0hpbFZJbDJ6RExmbktqaVoyQ0owYitvRFFDc05ZYUljaVdzZkhRb0FNSGExQ3R3T1JYbFFRRmhBUHovMmY3MiIsIm1hYyI6IjY4MWYxNDQ3MGZlYjg3MTBlYjBhODNiOWMyNGMyZjA1ODM0NzQxYTgwYTNlMWYyZGY3OGUyNzg5OTZmMDA0OWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+