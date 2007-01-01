62 мигранта выслали из Калужской области

Иностранцы отправились по домам из аэропортов Москвы в течение ноября, сообщили в понедельник в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Россию покинули 30 граждан Узбекистана, 16 граждан Таджикистана, пять граждан Азербайджана, пять граждан Вьетнама, четыре гражданина Армении, а также два гражданина Беларуси.

Большая часть нелегалов была выявлена на территории Калуги и Боровского района.

Также в списке мест, где обнаружили мигрантов, оказались Обнинск, Тарусский, Козельский, Людиновский, Сухиничиский, Малоярославецкий, Жуковский и Ферзиковский районы.