Жительница Боровского района рассказала о разбитой дороге до деревень Климовское и Шемякино

В воскресенье, 23 ноября, жительница Боровского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на обращения и жалобы жителей деревень Климовское и Шемякино Боровского района.

По её словам, дорога до деревень в очень плохом состоянии.

— Почему до деревни Писково дорога относительно нормальная, а до нас адская дорога!? Ежедневные поездки на работу и школу превращаются в квест "проехаться по стиральной доске и не оставить колеса!" Грейдирование совсем не помогает улучшить дорогу. Примите, пожалуйста, меры, - написала женщина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Как только дорога просохнет, её прогрейдируют. Подрядчик проводит ежедневный контроль состояния. Асфальтирование пока не планируется.