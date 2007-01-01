До 1 декабря калужане могут сменить страховщика для управления пенсионными накоплениями

Калужане, у которых есть пенсионные накопления, могут до 1 декабря сменить страховщика для управления этими средствами. Страховщиком может быть Социальный фонд России или один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), входящих систему гарантирования прав застрахованных лиц.

С начала 2025 года правом изменить страховщика воспользовались 3793 жителя региона, сообщили в региональном отделении Социального фонда.

Пенсионные накопления сформированы у работающих калужан 1967 года рождения и моложе – за счёт взносов, уплаченных работодателем с 2002 по 2014 годы, у участников Программы государственного софинансирования пенсии – за счет собственных взносов, средств государственного софинансирования и дополнительных взносов работодателя, а также у тех, кто направил средства материнского капитала или собственные (добровольные взносы) на их формирование.

- Все эти накопления сохраняются у страховщиков, инвестируются и будут выплачены, когда у гражданина возникнет на это право, - пояснил в Соцфонде.

Переход от одного страховщика к другому без потери инвестиционного дохода возможен только раз в пять лет.

Для перевода пенсионных накоплений к новому страховщику необходимо подать заявление в ОСФР по Калужской области.

Если человек решил передать управление своими пенсионными накоплениями негосударственному пенсионному фонду, ему необходимо предварительно заключить с ним договор об обязательном пенсионном страховании и только после этого подать заявление о переходе.