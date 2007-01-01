Десять калужских студентов стали победителями «Большой перемены»

Десять учащихся колледжей и техникумов Калужской области вошли в число лучших участников всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов средних специальных учебных заведений. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Финал конкурса прошёл в Нижнем Новгороде, где за звание победителей боролись более 600 студентов из 63 регионов страны. Калужскую область представляли ребята из колледжа КФ РПА Минюста России, Областного колледжа культуры и искусств, Калужского технического колледжа и других СПО.

Четверо участников завоевали звание лауреатов I степени: Ксения Рогожина, Арзу Карахусейн, Софья Верескун и Анастасия Рыжова. Лауреатами II степени стали Иван Аничин, Тимофей Буренков, Ангелина Миронова, Татьяна Якушева, Лев Леонов и Екатерина Матяж.

Кроме индивидуальных достижений, команда Центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» одержала победу в командном зачёте. Полученный грант планируется направить на создание современного музыкального кабинета для молодёжи.