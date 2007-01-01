Афиша Обнинск
Калужанка вышла в финал Всероссийского проекта «Мама-предприниматель»
Общество

Калужанка вышла в финал Всероссийского проекта «Мама-предприниматель»

Дмитрий Ивьев
21.11, 17:54
0 185
Ольга Каменская вошла в число 25 финалисток, сообщил 21 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Проект калужанки называется «Гусь-перекусь— пользы наберусь».

Ольга предлагает альтернативу чипсам и сладкой газировке в виде сети вендинговых аппаратов для школ с яблочными чипсами, натуральными снеками, орехами, морсами и соками.

Помогали создать проект калужанке две дочери.

калужская область
