Калужанка вышла в финал Всероссийского проекта «Мама-предприниматель»
Ольга Каменская вошла в число 25 финалисток, сообщил 21 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Проект калужанки называется «Гусь-перекусь— пользы наберусь».
Ольга предлагает альтернативу чипсам и сладкой газировке в виде сети вендинговых аппаратов для школ с яблочными чипсами, натуральными снеками, орехами, морсами и соками.
Помогали создать проект калужанке две дочери.
Партнёрские новости
