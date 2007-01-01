В Калужской области замглавы местной администрации привлекли к административной ответственности
В пятницу, 21 ноября, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о проведении проверки соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
По словам прокуратуры, местная администрация нарушила сроки ответа на жалобу.
— Заявители сообщили, что своевременно не получили ответа на свою жалобу, адресованную в местную администрацию. Ответ был позже 30-дневного срока рассмотрения жалобы, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура района привлекла заместителя главы администрации к административной ответственности.
