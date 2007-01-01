Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области замглавы местной администрации привлекли к административной ответственности

Евгения Родионова
21.11, 16:43
В пятницу, 21 ноября, прокуратура Малоярославецкого района сообщила о проведении проверки соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По словам прокуратуры, местная администрация нарушила сроки ответа на жалобу.

— Заявители сообщили, что своевременно не получили ответа на свою жалобу, адресованную в местную администрацию. Ответ был позже 30-дневного срока рассмотрения жалобы, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура района привлекла заместителя главы администрации к административной ответственности.

