Калужским футболистам передали кубок

На встрече с руководством Футбольной национальной лиги (ФНЛ) губернатор Калужской области Владислав Шапша принял кубок для местного клуба «Калуга». В этом сезоне команда заняла второе место в группе «Серебро» Второй лиги и получила право выступать в более сильной группе - «Золото».

Шапша напомнил, что у калужского футбола богатая история: ещё в советское время регион показывал достойные спортивные результаты, и сегодня футболисты продолжают развивать традиции. По оценке представителей ФНЛ, «Калуга» - один из самых эффективно работающих клубов среди почти ста участников лиги: высокие результаты достигаются благодаря слаженной работе спортсменов, тренерского штаба и менеджмента. Особую надежду возлагают на молодёжный состав, полностью состоящий из калужан.

В ходе встречи обсудили перспективы развития футбола в регионе, включая детско-юношеское направление. Губернатор подчеркнул, что власти оказывают клубу поддержку, особенно в вопросах инфраструктуры. Так, на стадионе «Анненки» в 2026 году планируется заменить покрытие, обновить трибуны и освещение, а также установить систему обогрева, чтобы команда могла тренироваться круглый год.

Также рассматриваются планы по модернизации спортивной базы «Спутник» с поэтапным увеличением числа зрительских мест.

По итогам встречи было достигнуто соглашение о продолжении совместной работы между регионом и ФНЛ - для того чтобы калужский футбол уверенно развивался, игроки видели в нём перспективу, а болельщики - повод для гордости.