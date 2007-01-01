Снижение веса без операции доступно в Эндохирургическом Центре в Калуге
Установка внутрижелудочного баллона — современный метод коррекции веса, признанный во всем мире.
Устали от изнурительных диет, которые не приносят результата? Силы воли хватает ненадолго, а лишние килограммы причиняют дискомфорт и угрожают здоровью? Сегодня для борьбы с ожирением не обязательно ложиться под нож хирурга. Эндохирургический Центр предлагает современное решение — установку внутрижелудочного баллона.
В ЭХЦ установку баллона проводит врач-эндоскопист с высокой квалификацией и большим практическим опытом — Игорь АлександровичПомешкин.
Процедура проводится под контролем эндоскопа под седацией, чтобы пациент не испытывал дискомфорта. Весь процесс занимает около 20-30 минут.
Баллон занимает значительную часть желудка, благодаря чему чувство сытости наступает быстрее и от меньшего количества пищи. Легкое давление на стенки желудка помогает снизить чувство голода. Метод основан на принципах естественного контроля над аппетитом и позволяет комфортно перейти на правильное питание и уменьшить порции без постоянной борьбы с собой.
Баллон рассчитан на временное ношение — обычно от 6 до 12 месяцев в зависимости от модели. Этого срока достаточно, чтобы сформировать новые, правильные пищевые привычки.
Ключевые преимущества метода
- Без хирургического вмешательства. Никаких разрезов, швов и длительного наркоза.
- Малотравматичность и безопасность. Процедура хорошо переносится и имеет минимальный риск осложнений по сравнению с операциями.
- Короткий период восстановления. Уже через 1-2 дня вы можете вернуться к обычной жизни (с соблюдением рекомендаций по питанию).
- Высокая эффективность. Идеальное решение для тех, кому диеты и спорт не помогли достичь желаемого веса.
- Работа в команде с профессионалом. Все манипуляции проводит опытный специалист.
Сделайте первый шаг к новому качеству жизни!
Внутрижелудочный баллон — это не просто инструмент для снижения веса. Это возможность перезапустить ваш метаболизм, научиться правильному питанию и, наконец, обрести тело, о котором вы всегда мечтали, без рисков и тягот хирургического вмешательства.
Не откладывайте заботу о здоровье, запишитесь на консультацию к врачу-эндоскописту Игорю Александровичу Помешкину, чтобы узнать все подробности и понять, подходит ли этот метод именно вам.
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3
8 (4842) 926977
сайт: эхц.рф
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.