Снижение веса без операции доступно в Эндохирургическом Центре в Калуге
Новость дня Общество

Снижение веса без операции доступно в Эндохирургическом Центре в Калуге

21.11, 15:29
0 510
Установка внутрижелудочного баллона — современный метод коррекции веса, признанный во всем мире.

Устали от изнурительных диет, которые не приносят результата? Силы воли хватает ненадолго, а лишние килограммы причиняют дискомфорт и угрожают здоровью? Сегодня для борьбы с ожирением не обязательно ложиться под нож хирурга. Эндохирургический Центр предлагает современное решение — ​установку внутрижелудочного баллона.

В ЭХЦ установку баллона проводит врач-​эндоскопист с высокой квалификацией и большим практическим опытом — Игорь Александрович​Помешкин.

Процедура проводится под контролем эндоскопа под седацией, чтобы пациент не испытывал дискомфорта. Весь процесс занимает около 20-30 минут.

Баллон занимает значительную часть желудка, благодаря чему чувство сытости наступает быстрее и от меньшего количества пищи. Легкое давление на стенки желудка помогает снизить чувство голода. Метод основан на принципах естественного контроля над аппетитом и позволяет комфортно перейти на правильное питание и уменьшить порции без постоянной борьбы с собой.

Баллон рассчитан на временное ношение — ​обычно от 6 до 12 месяцев в зависимости от модели. Этого срока достаточно, чтобы сформировать новые, правильные пищевые привычки.

Ключевые преимущества метода

  • Без хирургического вмешательства. Никаких разрезов, швов и длительного наркоза.
  • Малотравматичность и безопасность. Процедура хорошо переносится и имеет минимальный риск осложнений по сравнению с операциями.
  • Короткий период восстановления. Уже через 1-2 дня вы можете вернуться к обычной жизни (с соблюдением рекомендаций по питанию).
  • Высокая эффективность. Идеальное решение для тех, кому диеты и спорт не помогли достичь желаемого веса.
  • Работа в команде с профессионалом. Все манипуляции проводит опытный специалист.

Сделайте первый шаг к новому качеству жизни!

Внутрижелудочный баллон — ​это не просто инструмент для снижения веса. Это возможность перезапустить ваш метаболизм, научиться правильному питанию и, наконец, обрести тело, о котором вы всегда мечтали, без рисков и тягот хирургического вмешательства.

Не откладывайте заботу о здоровье, запишитесь на консультацию к врачу-эндоскописту Игорю Александровичу Помешкину, чтобы узнать все подробности и понять, подходит ли этот метод именно вам.

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3

8 (4842) 926­977

сайт: эхц.рф

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 

Реклама. ООО «ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР». ИНН 4027126463. erid: 2Vfnxxe1f8d
