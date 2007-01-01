Мошенники используют новую схему в Калужской области

В пятницу, 21 ноября, подробности сообщили в администрации города Балабаново.

- Мошенники стали звонить пенсионерам, представляться сотрудниками городской администрации и сообщать о положенных выплатах и грамотах для ветеранов труда, вручении грамот и других наград, - прокомментировали там. - Предлагают зарегистрироваться в фальшивом «Личном кабинете». Просят продиктовать персональные данные, включая СНИЛС и данные банковской карты.

Чиновники призывают калужан не сообщать по телефону свои персональные данные.