Мошенники используют новую схему в Калужской области
Общество

Мошенники используют новую схему в Калужской области

Дмитрий Ивьев
21.11, 13:41
В пятницу, 21 ноября, подробности сообщили в администрации города Балабаново.

- Мошенники стали звонить пенсионерам, представляться сотрудниками городской администрации и сообщать о положенных выплатах и грамотах для ветеранов труда, вручении грамот и других наград, - прокомментировали там. - Предлагают зарегистрироваться в фальшивом «Личном кабинете». Просят продиктовать персональные данные, включая СНИЛС и данные банковской карты.

Чиновники призывают калужан не сообщать по телефону свои персональные данные.

