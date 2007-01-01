Калужанин заплатил 122 тысячи, чтобы улететь в Таджикистан

Уроженца этой страны не выпускали из страны из-за долгов, сообщили 21 ноября в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Мужчина должен был выплатить налогов и сборов 114 тысяч рублей, но не торопился это сделать.

Приставы добавили к сумме исполнительский сбор в 8000 рублей.

Все деньги предприниматель отдал только тогда, когда ему понадобилось покинуть Россию.