Калужанин заплатил 122 тысячи, чтобы улететь в Таджикистан

Дмитрий Ивьев
21.11, 12:19
Уроженца этой страны не выпускали из страны из-за долгов, сообщили 21 ноября в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Мужчина должен был выплатить налогов и сборов 114 тысяч рублей, но не торопился это сделать.

Приставы добавили к сумме исполнительский сбор в 8000 рублей.

Все деньги предприниматель отдал только тогда, когда ему понадобилось покинуть Россию.

приставы
