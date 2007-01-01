Впервые вручена премия «ПРОтуризм. Калуга»: как прошла церемония

«Люди идут по свету…»

Эта строчка из известной песни туристов могла бы стать лейтмотивом первой в Калужской области премии «ПРОтуризм. Калуга».

Церемония вручения наград победителям прошла в минувшую пятницу, 14 ноября, в Музее истории космонавтики.

Организатором нового проекта в области туризма в регионе стал медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга».

В числе победителей как известные в стране и мире музейно-туристические комплексы, так и недавно открывшие свои двери небольшие глэмпинги.

Главная особенность этой премии в том, что победителей выбирали читатели новостного портала kp40.ru.

Предложить и привлечь

Это в той самой песенке туриста ему «немного надо – была бы прочна палатка, да был бы нескучен путь!». Современному туристу прочной палатки мало. Это прекрасно понимают и руководство Калужской области, и в сообществе профессиональных туристических компаний.

Мало предложить комфортные условия, интересные маршруты, важно еще и уметь рассказать о них, показать всю привлекательность поездок по сотням туристических мест Калужской области.

За последние несколько лет регион резко вырвался вперед среди субъектов РФ по привлечению туристов. Только в прошлом, 2024 году калужскую землю посетило около 4 миллионов туристов. Среднегодовая загрузка городских отелей достигла 60% в обычное время и 80% в туристический сезон.

- В 2024–2025 годах в регионе реализуется более 10 инвестиционных проектов в туристической отрасли, – уточнил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - В 2024 году в рамках нацпроекта по туризму реализован проект по обустройству туристского центра в Тарусе. Туристская инфраструктура формируется вблизи Свято-Пафнутьева Боровского монастыря.

В начале октября 2025 года строительство инфраструктуры туризма в Боровском районе осмотрел вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил инвестпроект по созданию модульных гостиниц. При федеральной поддержке построено 15 домиков.

- Туризм – одно из ключевых направлений нашей экономики, –отметил Владислав Шапша. - Наши духовные святыни притягивают гостей из многих регионов. А такие проекты позволяют развивать семейный и паломнический туризм.

Кстати, по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» область получила 214 млн рублей, которые планируют вложить в инвестиционные проекты по строительству модульных гостиниц.

Регион расположился на четвертом месте по индексу туристической привлекательности в ЦФО, а по России — на 12-й строчке.

По данным Минэкономразвития России за 2024 год, Калужская область заняла седьмое место по росту доходов от туризма. В денежном понимании в 2024 году доход областных гостиниц и других коллективных средств размещения составил 5,76 млрд рублей, что на 33% больше, чем в 2023 году.

От музея до байдарки

Первая в Калужской области церемония вручения премии «ПРОтуризм.Калуга» собрала руководителей и представителей 19 организаций и компаний, работающих в этой сфере.

Агротуризм, водный и пешеходный туризм, музейные комплексы и исторические локации, отели и кемпинги, – это то, на что обратили внимание читатели kp40.ru. Люди голосовали не только за комфорт и организацию отдыха, важной составляющей стало и непосредственное отношение к гостю.

Собравшись впервые вместе в уютном зале Музея истории космонавтики, смогли по-новому посмотреть на результаты своего нелегкого труда. Понять, что все они занимаются важнейшим делом – развитием туризма. Именно эти люди делают наш край гостеприимным, интересным и процветающим.

– Очень приятно видеть в зале знакомые лица, - сказала перед вручением премии исполняющая обязанности начальника управления развития туризма министерства культуры и туризма Калужской области Елена Сергеева. - Я хочу выразить благодарность медиахолдингу «Комсомольская правда-Калуга» за то, что обратили внимание на такую интересную тему, как туризм. Надеемся, что с вашей огромной аудиторией это будет на пользу для продвижения нашей области.

Это первая областная премия про туризм. Очень приятно, что такая премия появилась. У нас есть только фонд, но теперь будет еще и премия. Так что мы вас поддерживаем.

Хочу выразить благодарность тем, кто работает в туристической отрасли, тем, кто развивает наш регион, продвигает его в нашей стране и за ее пределами. Пусть у вас будет больше интересных проектов и благодарных туристов.

На сцену выходили представители как признанных уже в регионе и мире музейно-туристических комплексов, так и те, кто только начинает работу в этом нелегком и своенравном бизнесе.

Для молодых коллег получить премию наравне с мэтрами было втройне достойно. Кроме всего прочего, то, что на только открывшиеся маршруты и туристические базы обратили внимание читатели «Комсомолки», подтверждает правильность выбранного регионом пути по развитию туризма.

В этом деле немаловажную роль играет поддержка тех, кто решил сделать туристическую отрасль делом своей жизни.

- Мы всегда поддерживаем и сопровождаем проекты в сфере туризма региона, создаем максимально комфортную бизнес-среду для их реализации, - заявил, приветствуя победителей, заместитель директора «Центра развития туризма «Калужский край» Тарас Демиденко. - Развитие индустрии туризма в Калужской области – наша главная задача. Мы оказываем поддержку всем категориям туристов, которые путешествуют по нашему краю.

Большое спасибо медиахолдингу «Комсомольская правда – Калуга» за идею и реализацию столь важного и нужного проекта – премии «ПРОтуризм. Калуга».

Только вперед!

Явные успехи Калужской области в сфере привлечения туристов, в совершенствовании всей этой индустрии, отмеченные уже и на федеральном уровне, не позволяют остановиться. Нам есть куда стремиться, есть где строить новые комплексы и отели, прокладывать тропы и открывать новые исторические локации.

- Калужская область уже сейчас заняла очень достойное место в туристической нише страны, - отметил, поздравляя победителей, советник губернатора Калужской области Андрей Ильницкий. - Решение Президента России о создании условий комфортного досуга для жителей нашей страны Калужская область выполняет достойно.

Во многом такие успехи стали возможны благодаря внимательному отношению к отрасли руководства Калужской области.

– Вы знаете, что Владислав Шапша не один раз ходил по уже знаменитой Большой калужской тропе, лично осматривал строящиеся и реконструированные объекты туризма и истории, – уточнил Андрей Ильницкий. – Сегодня, например, Таруса, Боровск и Малоярославец стали признанными точками притяжения, особыми городами в туристической палитре страны. Не отстают от них и многие другие города Калужской области.

По словам Андрея Ильницкого, совместное участие государства, региона и частного бизнеса в области освоения новых туристических направлений дает свой результат. Он виден. Цифры статистики только подтверждают резкий рывок региона вперед.

– Надеюсь, что мы только в начале этого пути, рост будет стремительный, – уверен советник губернатора. - Посетители сайта kp40.ru, голосовавшие за лучший отель, комплекс, музей или глэмпинг, это, действительно, люди, которые выбирают то, что им нравится. Это голос народа. И к нему нужно обязательно прислушиваться.

«ПРОтуризм. Калуга» в самом начале своего, мы уверены, долгого и славного пути. Первый блин не был комом. Победители в 19 номинациях – это лишь малая часть тех, кто ежедневно трудится на благо процветания нашей славной Калужской земли. Мы уверены, что жители региона найдут и отметят еще десятки других, достойных звания победителя проекта «ПРОтуризм».