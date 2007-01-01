Большинство калужан считают нормальным искать новую работу, не ставя в известность текущего работодателя

56% считают вполне допустимым искать новую работу, не увольняясь со старой и не предупреждая об этом работодателя. Такая позиция, по их мнению, продиктована здравым смыслом: уходить с текущего места без гарантии нового — рискованно.

Еще 33% опрошенных допускают такой поиск, но только если руководство заранее знает о намерении сотрудника сменить работу. Лишь 4% считают подобное поведение неэтичным. Об этом свидетельствуют данные исследования портала SuperJob.

Мужчины чаще женщин готовы скрывать от работодателя активный поиск новой вакансии. Женщины, напротив, чаще выступают за честность и уведомление начальства.

Интересно, что молодежь до 35 лет менее склонна к тайным поискам — 54% поддерживают такую практику, тогда как среди людей старше 45 лет таких — 63%.

Наиболее лояльны к поиску втихую высокооплачиваемые специалисты: среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, 72% считают это допустимым.

Исключение — респонденты со средним профессиональным образованием: среди них больше тех, кто считает, что работодателя нужно предупреждать (47% против 42%).

Судя по комментариям, главные мотивы — желание спровоцировать повышение зарплаты или улучшение условий труда, а также стремление дать работодателю больше времени на поиск замены. Особенно это актуально для дефицитных категорий работников — водителей, рабочих, персонала в ритейле, где из-за кадрового голода стандартных двух недель по Трудовому кодексу часто не хватает.

При этом 34% работодателей предпочли бы, чтобы сотрудники сообщали о поиске новой работы на раннем этапе.