«Белые Берега»: отдых, о котором вы мечтали

Всего в получасе езды от Калуги, в тихом и красивом месте Перемышльского района находится удивительный уголок — парк семейного отдыха «Белые Берега». В этом году он стал победителем престижной премии ПРОтуризм в номинации «Семейный туризм», что подтверждает его высокий уровень и отличную организацию отдыха. Это место, куда хочется возвращаться с детьми, друзьями, близкими.

Почему «Белые Берега»?

Название парка — не метафора, а чистая правда. Вокруг четырех водоемов — мелкий белоснежный песок, по которому приятно пройтись босиком. Он мягкий, чистый, комфортный даже для малышей.

Вода в озерах прозрачная, а пологий вход делает это место подходящим для семей с детьми.

Чем заняться?

Здесь можно провести целый день, и время пролетит незаметно. На оборудованных пляжах вас ждут шезлонги, зонтики и кабинки для переодевания. За безопасностью следят спасатели, а в прокате есть все необходимое — от надувных кругов и жилетов до SUP-бордов. Можно купаться, заниматься спортом или просто лежать у воды, слушая плеск волн и пение птиц.

Для детей на «Белых Берегах» — отдельный бассейн с горкой, надувной батут, а по выходным — аниматоры, мастер-классы и пенные дискотеки.

Для взрослых — тир, мини-футбол, волейбол, квадроциклы, рыбалка. Водоемы регулярно зарыбляются — многие гости приезжают специально за карпом, толстолобиком и белым амуром.

Удачное расположение рядом с национальным парком «Угра» позволяет совместить пляжный отдых с лесной прогулкой по эко-тропе и подъемом на смотровую площадку с видом на долину реки Жиздра.

Летом в парке проходят фестивали: «Иван Купала», праздник красок, гавайские вечеринки, соревнования на сапбордах и в спортивные игры. Бывают и концерты — в следующем летнем сезоне появится стационарная сцена.

«Белые Берега» — отличное место для любых праздников: дня рождения, свадьбы, корпоратива или дружеской встречи.

Где остановиться

На «Белые Берега» приезжают семьи с детьми, компании друзей и те, кто просто хочет вырваться из города — позагорать, искупаться, поиграть в волейбол, прокатиться на квадроцикле. Можно приехать на один день или остаться надолго. Популярный вариант отдыха — кемпинг: ставьте палатку — и живите вблизи природы.

Для тех, кто ценит комфорт, построены уютные домики-барнхаусы с кухней и всеми удобствами, рассчитанные на 4-8 человек. Скоро откроется и гостиница на 30 номеров.

Приезжайте зимой

Сейчас «Белые Берега» с гордостью открывают зимний сезон!

С появлением первых снежинок парк превращается в уютную сказку с гирляндами, искрящимся снегом и теплой атмосферой. Теперь сюда можно приехать круглый год, разместившись в теплых домиках.

Зимние развлечения не заставят скучать:

Активный отдых: катание на тюбингах, лыжная прогулка по живописным окрестностям и, возможно, каток.

Русская традиция: после морозной прогулки так приятно прогреться в бане.

Пикник с шашлыками: беседки с гибкими окнами не боятся морозов, защищают от ветра и позволяют с комфортом жарить шашлык даже в самый холодный день.

Теплые семейные вечера: в отапливаемом домике с чаем и видом на заснеженный пейзаж.

Дружелюбие как философия

Персонал парка создает особую семейную атмосферу, которая заставляет гостей возвращаться снова и снова. Сюда приезжают из Калуги, Тулы и других городов — многие уже стали постоянными друзьями «Белых Берегов», их здесь узнают и всегда рады видеть.

Добраться до парка легко. На территории есть две парковки — одна бесплатная у въезда, другая платная внутри.

Летом работает кафе, зимой можно привезти свои продукты. А если не хочется готовить в домике, заказать еду из ресторана в Перемышле.

«Белые Берега» — это про простые радости: отдых в хорошей компании на свежем воздухе, у воды или у зимнего костра. Просто, спокойно и по-домашнему.

Калужская область, Перемышльский район, д. Корчевские Дворики

8 (902) 396-62-42

https://bberega.ru/

https://vk.com/nsi_belyeberega

https://t.me/belieberega