Шапша рассказал о сложной операции калужских медиков

Специалисты Регионального сосудистого центра впервые выполнили эндопротезирование брюшной аорты, рассказал 21 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Это современная малотравматичная методика, которая позволяет выполнять операцию без больших разрезов, сократить время восстановления пациента, минимизирует риски осложнений, - пояснил глава региона. - До этого такие операции были доступны только в крупных федеральных центрах. Теперь эта высокотехнологичная медпомощь оказывается и у нас в регионе. В РСЦ провели уже две операции по эндопротезированию брюшной аорты.

Шапша отметил, что была задействована большая команда врачей: в том числе руководитель центра Андрей Куликов, завотделением сосудистой хирургии Игорь Гладков, завотделением рентгенхирургических методов лечения и диагностики Андрей Колунов.