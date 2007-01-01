Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Шапша рассказал о сложной операции калужских медиков
Общество

Шапша рассказал о сложной операции калужских медиков

Дмитрий Ивьев
21.11, 11:12
1 757
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Специалисты Регионального сосудистого центра впервые выполнили эндопротезирование брюшной аорты, рассказал 21 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Это современная малотравматичная методика, которая позволяет выполнять операцию без больших разрезов, сократить время восстановления пациента, минимизирует риски осложнений, - пояснил глава региона. - До этого такие операции были доступны только в крупных федеральных центрах. Теперь эта высокотехнологичная медпомощь оказывается и у нас в регионе. В РСЦ провели уже две операции по эндопротезированию брюшной аорты.

Шапша отметил, что была задействована большая команда врачей: в том числе руководитель центра Андрей Куликов, завотделением сосудистой хирургии Игорь Гладков, завотделением рентгенхирургических методов лечения и диагностики Андрей Колунов.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
6 оценили
67%
0%
17%
0%
17%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkYzcTBKOVhvaUJ2bE1kU2NRRGpwekE9PSIsInZhbHVlIjoiWXRidFFsK3RBazNTaVJwR0tnejhMSWVJdHZ0ZFYwVDZ4QzBodVlkMDR2K3ZVM1UxZk0yTVZKQVNCc1hzaWNFYzBSekhERnZESUFKdVBMckFpTzlDcmcxM3NocUI4M29kZlRQZ3hZK3N5VE14RVc2dWFSUUF3enRhU0h0UmVzQnhvaHJGQkNpdm5KVitOb1dGK2R5YzBqTTVCL2s1aFBQNC92clRiSThuWkJFRlp0aUJoSW1DSXJUNmtkOFgzeXY3YzFWU3NKK1Nva0k3ZkNiZVE2bVVIY2dHQ2dma3N0RDF0c2hFU09XYlVGTHhwWkJrL0RSN0xwUUxqKzFoNnhDbll2SjN5aVBZS0FFTUR3VEhPUzhnT2MvUCtrRnFDMWZ3SWpXVW1hb0dKaHMwOEorT2lxaGJtVjAxTkpKR2hTRzJBUWUrZDhuRUpqV0RkUlB2amR0NGVtZmZub3RJbWxNTHRsNGtsZnV5RXRrMWF2UUZ1alF3YXgreSttYXFoMUlwRUw0S3FGNS9EakprYS8xRm1qQ1JEaUtsWE9Ra1JGVWRlY2FQbThQWHluRW9qSm95Z3hXT0VlQlJrOCtjS25HcSIsIm1hYyI6IjI4Yjc5OGI5ZmU0Yjk3NWFkNzcxMGU2MmE0YWY4OWFlZWU3Y2UwM2E3NGQ4ZmM1ZDdlZmY5YTA3OWIwY2U5MTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImQ5bnpLTGtsYWF4VTM0WFkvVFVCS3c9PSIsInZhbHVlIjoiTjFmRkhpNGZaY3FoVW5qRW1GdXhwWWV4MUJwQUxhcUp0M0Z0bmRRdFFVc252YmpwNytyK0xZakxSSkJyTDhMb3NTbHoxTXJITXRaQmc5WG9SQU5vOWxwVFljMXVNSlY5LzFQenVuTEFFZXFCaitKN1ZoK1RaM3pPQ0VEVURucXJnb0xXRjFpbm9DMmlPT0JlZDBNbUdPV2Ryd1I5c0FMUWFSRXBrSUpsZzBKVzZKRmV0Y1FxMWdkRlNiVWIwTmNkbWFaZUJuTUtZMy9Ec2tRdFVEVXdqb0h0Q1RNZ054azVUSTFwRm1wc2xScjN6KzRCRFBTaVp5Wm4rVVBPeDRPNEdGVWUvTmZabFhDN3FSTXgrSlFabUFhdmZRTmtza2czYmRtUkhLemdhVDllSmtEeVV1ZHlBZGROdUZrcmJKeTBjUHIxdXF4YnIxcStzTUdKNE5hRy9PUFgvQjU5UzFQYWlyWjZjYVJVbUxPRG1LZkwzNm5tcmdJTzZjUGhpS3J5N1BFVHpnbjdMQUFIMXBSU3VJL01qMTJvcVk2K3ZvVElIS01kQjZSSkdFcmRLLytGN3dyT0hYWFNiaExDR2cvdlU4Qi9PaGdMOFVZOVkzaUNLME5YY3RTNXArVjVoc29LNkxWZHo4UU9IeHZmL01CTVNzbWJNWlEyUk9XZzBzZnBWcU1CaGEycHdvZFFOaUwxTmNHaVAxZWRaSithdE1zOUdXYUdka3RQcVpCWE1CMGxZYXFrRlk5azZ1SHpGVEdGbnRSdlk4NGxHV0ROaisxZVZoWmxaTis2bDdqbW5OQXVvS291TjNGNE1NSnFGaWZUSFcwRDNaMlh1bEhWemt4dyIsIm1hYyI6IjFlNTc5NGMzNmMzMDdlODlkOGQ4OGVlNTY2ZWIyZTQ5Mzg4OTNlZWNmMjRkYTZmMzFmOTY0YWZjOThlN2NlOTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+