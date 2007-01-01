Завтракать по-русски!

Ланита Стойловская.

В Калужской области представили гастрономический проект «Русский завтрак».

Наш регион один из первых в России предложит калужанам и гостям города традиционный русский завтрак. Летом в Москве были подписаны соглашения с Калужской, Архангельской и Новосибирской областями о популяризации русской кухни. Одиннадцать калужских заведений на постоянной основе включили в меню блюда «Русского завтрака».

Поддержка бизнеса

На прошлой неделе Агентство развития бизнеса Калужской области организовало для журналистов и блогеров пресс-тур на предприятие «ЭкоНива», где состоялась презентация культурно - гастрономического проекта «Русский завтрак», ставшего частью федерального проекта «Гастрономическая карта России», а также дегустация блюд нового русского меню.

- Все мы видим, что в России с каждым годом растет число праздников, посвященных национальным блюдам и локальным продуктам. Со своей стороны, мы много лет планомерно и системно поддерживаем ресторанный бизнес региона. Помимо гастрофеста «Калуга.Улица. Еда», ежегодно проводим кофейный фестиваль «Энергия кофе», объединивший в этом году 40 городских кофеен, Рождественскую ярмарку, привлекаем бизнес в другие городские и областные событийные мероприятия. Для нас – это поддержка МСП региона и участие в развитии предпринимательства в целом. Поэтому я вижу вполне логичным наше участие в проекте «Русский завтрак». Считаю очень важным продвижение традиционной локальной кухни, тем более, что интерес к ней огромный, - сказал генеральный директор Агентства развития бизнеса Николай Тубеншляк.

Торжество вкуса

Одиннадцать ресторанов и кафе Калужской области предложили журналистам и блогерам отведать свой вариант русского завтрака. Сырники с вареньем и ягодами, блины с яблоком и корицей, сметаной или форелью; ароматные томленые каши и запеканки, кундюмы с творогом и творожное суфле с теплыми лесными ягодами; пироги с сыром и разнотравьем и многое другое, - созданные руками профессионалов, исконные русские блюда превратились в настоящее торжество вкуса, культуры и традиций.

Гости смогли продегустировать завтраки, созданные выдающимися шеф-поварами нашего региона. Эти кудесники накрыли столы яствами, от вкуса и подачи которых голова шла кругом!

- Сегодня мы представляем вашему вниманию манник, творожную шарлотку с яблоками, морковный хлеб классический и с семечками, стоит лишь один раз его попробовать, и полюбите навсегда, - рассказывает шеф-повар ресторана The Garden Grille & Bar Оксана КРЮЧКОВА. – Еще один вариант завтрака от нашей команды – щи! Я сама их обожаю, могу есть на завтрак, обед и ужин. На Руси щи готовили с вечера, всю ночь они томились в печи и на утро, к завтраку, подавались теплые. Это универсальное русское блюдо, с них можно начинать день.

Традиции в современной подаче

Повара удивили гостей, показав, что традиционный русский завтрак хорошо смотрится и в современной подаче: сметанные шапочки на творожных запеканках и сырниках были красиво дополнены капельками варенья и россыпью свежих ягод, а ярко украшенный молочный кисель с медовыми коврижками выглядывал из аккуратных порционных тарелочек, а маринованные огурчики вместо деревянной кадки аппетитно выглядывали из большой тыквы.

- Подбирая блюда для русского завтрака, мы делали упор на сбалансированность, а потому представляем комплексный завтрак, - говорит повар кафе «Дело» Дмитрий АНДРЕЕВ. - Обязательно горячее: яйцо, картофель и курица, к ним в дополнение идет салат и на десерт шоколадный торт. Гости подходят, с удовольствием угощаются, все довольны.

Какой же русский завтрак без сытной рыбки? Сухиничские умельцы представили блюда, основой которого стала местная продукция.

- Мы специализируемся на домашней кухне, а потому угощаем всех творожной запеканкой со сметаной и вареньем, тонкими блинчиками со слабосоленой сухиничской форелью, запеченной рыбкой, - говорит представитель базы отдыха «Клевое место» Мария ЛЕОНОВА. – Каждое наше блюдо – это свежие продукты, тепло рук, которые готовили для вас с любовью, и хорошее настроение, с которым готовишь для самого дорогого друга.

Презентация гастрономического гида «Русский завтрак» прошла в теплой, уютной атмосфере. Как будто по старинке за одним большим столом собрались гости и хлебосольные хозяева. Мероприятие подчеркнуло нашу национальную идентичность, которая и должна стать основой сферы туризма и гостеприимства.