Калужане массово жалуются на отсутствие мобильного интернета

Утром в пятницу, 21 ноября, нам поступили жалобы от жителей Калуги и Обнинска.

По их словам, сети нет ни у одного из операторов связи.

Каких-либо официальных заявлений от властей пока не поступало.

Ранее калужские чиновники объясняли, что интернет операторы отключают по требованию федеральных властей в связи с угрозой безопасности. Хотя предупреждений об атаках беспилотниками 21 ноября от МЧС не поступало.