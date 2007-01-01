Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Калужане массово жалуются на отсутствие мобильного интернета

Дмитрий Ивьев
21.11, 09:14
0 403
Утром в пятницу, 21 ноября, нам поступили жалобы от жителей Калуги и Обнинска.

По их словам, сети нет ни у одного из операторов связи.

Каких-либо официальных заявлений от властей пока не поступало.

Ранее калужские чиновники объясняли, что интернет операторы отключают по требованию федеральных властей в связи с угрозой безопасности. Хотя предупреждений об атаках беспилотниками 21 ноября от МЧС не поступало.

общество
