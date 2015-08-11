В Калужской области установлено более 11 тысяч терминалов для оплаты покупок улыбкой

За девять месяцев 2025 года Сбер установил в Калужской области более 11 тысяч терминалов с возможностью оплаты по биометрии. До конца IV квартала 2025 года в регионе появятся еще около тысячи POS-терминалов. В III квартале калужане воспользовались данным сервисом более 347 тысяч раз.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Рост числа транзакций с использованием биометрии до миллиона за девять месяцев – лучший показатель готовности наших клиентов к цифровой трансформации повседневных процессов. Мы видим, что чаще всего калужане платят улыбкой за продукты питания, в кафе и ресторанах, а также в аптеках и медицинских учреждениях. Важно подчеркнуть, что данный способ оплаты остается самым безопасным благодаря использованию алгоритмов искусственного интеллекта, которые идентифицируют клиента».

Оплата с помощью биометрии остается самым безопасным способом платежа. Биометрический терминал Сбера безошибочно фиксирует уникальный образ лица покупателя благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы распознавания лиц обучены не только отличать реальные лица от фотографий или видео, а также учитывать изменения во внешности человека, такие как смена прически или наличие бороды, и так далее.

Биометрия безопасна и при ее использовании близнецами. ПИН-код, созданный при подключении сервиса «Оплата улыбкой», является дополнительным проверочным фактором, позволяющим однозначно определить плательщика. Созданный ПИН-код является конфиденциальной информацией и его разглашение 3-м лицам запрещено. Для больших сумм при оплате по биометрии и для дополнительной проверки также может потребоваться ПИН-код, который в любое удобное время можно поменять в мобильном приложении, если вы его забыли.

