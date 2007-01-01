Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге рассмотрели в первом чтении бюджет на 2026 год
Общество

В Калуге рассмотрели в первом чтении бюджет на 2026 год

Дмитрий Ивьев
21.11, 08:33
0 181
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

20 ноября под председательством Константина Сотскова состоялось заседание комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике.

Депутаты рассмотрели в первом чтении бюджет Калуги на 2026 год. В рамках первого чтения рассматриваются основные параметры бюджета и источники финансирования.

Общий объем доходов бюджета Калуги в 2026 год планируется в размере 23 млрд. 36,9 млн. рублей. 

Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета прогнозируются в размере 10 млрд. 362 млн. рублей. Основные источники финансирования муниципального бюджета: налог на доходы физических лиц, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы  налогообложения и земельный налог, а также доходы от использования имущества, находящего в государственной и муниципальной собственности.   Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 550,4 млн. рублей.

Безвозмездные поступления ожидаются в сумме 12 млрд. 674,9 млн. рублей

Общий объем расходов – 22 млрд. 954,9 млн. рублей. Проект бюджета полностью сбалансирован, в 2026 году планируется профицит в размере 82 млн. рублей.

«Управлением финансов и всеми структурными подразделениями администрации города проведена большая работа. Бюджет сбалансирован и сохранил социальную направленность. По сравнению с прошлым годом произошло некоторое увеличение доходной части за счёт налоговых поступлений. 28 ноября бюджет будет рассмотрен в ходе публичных слушаниях, а затем на заседаниях комитетов Думы во втором чтении», – прокомментировал председатель комитета Константин Сотсков.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
городская дума
Партнёрские новости
eyJpdiI6InZNcDB2c0lNRXp6WVN0Ni9BMjBtMmc9PSIsInZhbHVlIjoiemhBek1UZzBxSmtvSVNHRTFGM0JSNGwycDRtajJpZGhHMWd5N2hQL25jUDN3MVRleXpJdUlpUjByZlk3ejFvRXdNRFloYjhyWkNxSTBIMjhDL0VSR0Q4aC9nTElGL3Q2SktVSVUxdHFIdDBNNGRwdkxkdEtSRFNLSWhVbnpDb28yT0lybjJKVWZzZzNkY1BHVWFkb3pHNkpObyt0Q2w1RUgzTUNHY2ZTWWNKS2QwNDNwdEZTRDUzUWwxMFV5UTM5TFJDSE9zWWt3NmdWTVZhcXZGWnpKWXdydWlURUNXdzZ3QllONE10QkYzaTN5YWY5K2M4Ym55TUVheUtUS2h5eUxoSnBLWFg1TW03TStGbis5SXVzM3VBY1BpeFM4ektZKzdGejhsZldFdzdxcnhZN05uZ0NMT0NjMU5kb3NIWTlHaHVqMlovN2Jva3hxTVVxOXhDcVptZE1NSTZLbk03VTJ1VXlHOUVPelpTMVBXNEhJak9QSis2dUwwVzdtaVFvbWh5V01QS3AvbktvbWp5SWR2RzBIemhzNEFQMkowYTdhRFpLYTFpcURIVHBFc2ZMK0RzZkpVWk1iU0ZhV2YzSiIsIm1hYyI6IjZhZDlmMzk4ODE5NmQ3MjcxZWYyMzRkNDFhNjkwYzRiMDNkMWMyNThjMDM2Y2Y0ZjQ0MjlmZDIzYmI1NzVjOGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZnL20vTWNDNE82WnkwMU1qdEFSMVE9PSIsInZhbHVlIjoiTE56RXowMUlxcmtxeEhJbVByY0QzV1NRWTJBQXRHa3E2K2FmbGJ3ODVRYlZGUFBhd3QxdlpidEQ2Ry9hOE80Y3l5cDF5aWJFRGV6WnZuZ0x1akZ0OCsxY2h2TVZEME9xbEo5T1l0aWVpNHEwaFFzSEZOV2E1U05Sa0VaUGlkQUIwUmUwcGlheVdLSVdyV1grK09BWDdVVzhUelc3RlBiaHVlSWwreVEweGdVWHlidURCRDE5Q0ZIZVRseUhZQ3pVNGZOSFQ3RytXajMwYm9KaVk3UkpEaEJMUWl3VWhBVkJlalBMeSsxWWR5eThBOUl6Mi9EdzdLSUVSbG84bnJJaUFqb0ovU0RsbmZleDVRd1VrZndOUzNVbjY0YlhmR0ZBNGxUOThJRnZnZ01VVVl6bUh0ajdIQ083bHMrdXBEaEVUaXM0ZHpRcHJCZDZ4WFhJZTZNc2ZFOFVWMVVGcUJ5ZGdPK3c3U0V1SDY2WWpwZmdaeWQrbmhJaDhPNWxiMTY1aVdPWkVMbXFWOTVmSWRxcTFleGZ3YlpKNFBhMzV2V3BGWGxyWXJkRHBNUDdlNm52UHBMU1JxZ1lkWlJIVmhSU2lqblJudFByMGRrT1hYR2Q5Z0FNdmhPdkR2bmw0a3NKNVZlRGlZN1BvRk5jMTJLSDJUVXhRNmlvendoeEErRldTY1YwbWRHUURkMmcvR0t5THE5UTZXbmQzSlB3N2FtVmdVUEhqMnMxd21LY2JZUlZSQW4wOWU5NDdJMzNqdUxkaVh3bXpVL2pYUE4rNjlob05vYURvR2Z5YlNxY2RabUNzUkRSY1hoeHRLN09KNjhUYlpOdDkrV2c0ZkpycGpPcCIsIm1hYyI6ImEzNGZlNDQ4ZWI4YmVjMDZmYTZlMmJkNzAxOTk1NmRhY2QxNjg3ZGYyMjc1OTg0OTQ4NmY4MjUzMDNhZjk1YzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+