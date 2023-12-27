Нестандартный взгляд на рынок, который может изменить привычное отношение к покупке жилья
Математика выбора: почему хорошо, когда квартиры дорожают.
+65% к стоимости кв. м новостроек за 5 лет
По информации Домклик стоимость 1 кв. м
- в июне 2020 года — 71 789 руб.,
- в июне 2025 года — 118 254 руб.
Калуга сегодня застраивается стремительно: один за другим появляются жилые комплексы, спрос остается высоким, и все же даже обеспеченные покупатели часто предпочитают подождать, рассуждая, что квартиры никуда не денутся и можно купить позже. На первый взгляд такая логика кажется здравой, но опыт последних лет показывает обратное: те, кто выжидал, в итоге платили ощутимо больше.
Осторожность здесь объяснима — когда речь идет о крупных суммах, людям важнее предсказуемость, чем перспектива роста. Вклады выглядят надежнее, чем стройка, где многое еще только обещано, а заявления о «неминуемом повышении цен» легко воспринимаются как маркетинговая игра.
Но рынок живет по своим правилам:
- ипотечные ставки растут,
- себестоимость увеличивается,
- застройщики корректируют прайс-листы.
В итоге на длинной дистанции цены почти всегда идут вверх. А ожидание оборачивается тем, что покупка все равно совершается — только уже дороже.
Экономика роста цен
Рост стоимости квартиры в процессе строительства не прихоть застройщиков, а естественная экономика проекта.
- Во-первых, на старте стройки покупатель соглашается вложиться в проект с максимальными рисками и за это получает скидку.
- Во-вторых, по мере строительства дорожают стройматериалы, увеличиваются расходы на подрядчиков, закладываются новые стандарты. Все эти издержки отражаются на конечной цене квартиры.
- В-третьих, ликвидность. Чем ближе дом к сдаче, тем выше его привлекательность: покупатель уже видит стены, окна, благоустройство, подъезды. Риски снижаются, и спрос на такие квартиры растет.
в 3,5 раза быстрее растет стоимость новостроек по сравнению со вторичным жильем
По информации ЦИАН и ДОМ.рф, за год — с июня 2024 г. по июнь 2025-го — вторичный рынок прибавил всего около 4%, тогда как новостройки — почти 13%.
*Источник: исследования «Метриум», данные премиум-объявлений на ЦИАН и статистика первичного рынка от Дом.РФ с июня 2020 по июнь 2025 года.
Отдельные проекты в сегменте новостроек комфорт+ и выше показывают рост на 20–25% к моменту сдачи дома — и это уже уровень выше среднерыночного.
Риелторы региона сходятся во мнении: выигрывает тот, кто заходит в проект на старте. Кроме того, квартира может быть сдана в аренду, подарена детям или продана, став реальной альтернативой депозиту или биржевым инструментам.
Вклад или квартира: два сценария
Для наглядности рассмотрим простой пример. Допустим, у калужской семьи накопилось 10 млн рублей.
Глава семейства предлагает положить деньги на депозит под 12% годовых. Сумма внушительная, ставка на момент написания статьи неплохая. В таких условиях через два года семья получит около 2,4 млн рублей процентов. Деньги при этом сохраняются, рисков мало —спокойный и понятный вариант.
Супруга предлагает другой сценарий: вложить те же 10 млн в квартиру на этапе строительства. Здесь результат не столь предсказуем, но статистика показывает: за два года цена жилья может вырасти на 20–25%. Это те же 2–2,5 млн «сверху». Но в отличие от депозита, семья получает реальный актив: готовую квартиру, которая может приносить доход от аренды или стать новым жильем для детей.
Есть и другое важное отличие. При покупке квартиры фиксируется не только цена метра, но и стоимость отделки, включенной в договор. А это то, о чем редко задумываются при сравнении с депозитом.
Отделка как фактор выгоды
Традиционно новостройки в России сдавались «с голыми стенами» и покупатель оказывался втянут в долгий и затратный процесс: проект, закупка материалов, поиск бригад, контроль сроков. Опыт ремонта знаком многим — сроки легко растягиваются, а бюджет редко укладывается в изначальные рамки.
Эти расходы никогда не покрываются ипотекой. Например, ремонт двухкомнатной квартиры сегодня обходится от 3 до 5 млн руб., а кухню приходится оплачивать отдельно. Подготовить такую сумму к моменту сдачи дома — значит резко нагрузить семейный бюджет. Совсем другой сценарий, если квартира сдается сразу с отделкой и частичной меблировкой. В этом случае все работы включены в цену и оплачиваются ипотекой или рассрочкой.
Фактически ремонт финансируется долгосрочным кредитом, а не из собственных накоплений — и это возможность, которой нет в стандартных новостройках.
Есть еще один важный фактор: цены на материалы и работу подрядчиков растут так же, как и на жилье. Фиксируя стоимость отделки при покупке, покупатель защищает себя от будущего удорожания.
В итоге вместе с ключами человек получает не пустые стены, а готовое пространство, куда можно въехать сразу: открыть дверь и поставить чайник на уже смонтированной кухне.
Пример проекта: ЖК «Эталон»
Для Калуги формат готовых квартир комфорт-уровня с мебелью — это редкость. ЖК «Эталон» стал одним из первых, где все сделано сразу. Здесь цена квартиры фиксируется на момент покупки, а в стоимость входит качественная отделка комфорт-уровня и частичная меблировка. Дом расположен в 10 минутах от исторического центра. В шаговой доступности — Яченское водохранилище и Пуховский пруд. Инфрастуктура и благоустройство класса комфорт+ отвечает ожиданиям от домов подобного уровня. Таким образом, покупатель получает не только квадратные метры, но и готовую среду для жизни, где удобно жить и приятно принимать гостей.
Почему именно сейчас
Каждый, кто хоть раз откладывал покупку квартиры, знает это чувство: «Надо было брать пять лет назад». Сегодня рынок снова на переломной точке, и очевидно: недвижимость в Калуге остается востребованным активом и реальным пространством для жизни. Опыт показывает: именно покупка квартиры чаще всего становится тем самым шагом, который открывает новую главу —с утренним кофе у окна и чувством благодарности себе за то, что все сделано вовремя.
0 рублей стоимость ремонта в ЖК «Эталон»
Все базовые работы входят в цену квартиры. Дополнительный декор — на усмотрение владельца.
Пухова, 20. 4-й кв. 2026 г.
- Ознакомьтесь с детальной визуализацией.
- Получите график платежей для вашего финансового плана.
8-800-550-98-20
Telegram канал: https://t.me/dom_etalon Группа ВК: https://vk.com/dom_etalon
Застройщик — ООО «СЗ Традиция». Разрешение на строительство № 40-26-120-2023 от 27.12.2023. Адрес объекта: г. Калуга, ул. Пухова. Проектная декларация размещена на сайте: наш.дом.рф, информация на сайте: etalon-kaluga.ru или по тел.: 8 (4912) 777-225.
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.