Калужане принимают участие в муниципальном форуме «Малая родина – сила России»

Дмитрий Ивьев
20.11, 13:02
Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев принимает участие в III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России», проходящем в Тюмени 20 – 21 ноября. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента РФ. Форум объединяет представителей местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития муниципалитетов, решения наиболее актуальных проблем муниципального управления.

Ключевыми темами форума в этом году стали урбанистика, архитектура, развитие городской среды, сохранение исторического наследия в современном контексте, а также перспективы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Ознакомились с успешными практиками в сфере урбанистикики и архитектуры, обменялись опытом, обсудили вопросы создания концепций благоустройства, соучастного проектирования, поддержки креативных индустрий, развития социальной и инженерной инфраструктуры, выстраивания диалога с жителями. Участники форума отметили ключевую роль градопланирования, от которого зависит качество жизни людей, привлекательность и устойчивое развитие территорий. Также обсуждались вопросы трансформации заброшенных  промзон в культурно-архитектурные кластеры, внедрение новых форматов молодёжных архитектурных пространств и превращение жилых комплексов в полноценные микрорайоны со всей необходимой социальной инфраструктурой», – рассказал Юрий Моисеев.  

городская дума
