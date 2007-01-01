Калужанка рассказала о состоянии культурных объектов на Георгиевской

В среду, 19 ноября, в нашу редакцию обратилась читательница с просьбой рассказать о проблемах в центре города но улице Георгиевской.

По её словам, культурные объекты на улице Георгиевской находятся в плохом состоянии.

— Так выглядит центр города, претендующий на звание «культурной столицы». На фото видно, что объекты культурного наследия: дом Лариной (улица Георгиевская, дом № 21) и дом Циолковского (улица Георгиевская, дом №16) имеют разбитые окна, стекло от которых валяется на тротуаре уже свыше недели. При этом Администрация отвечая на жалобы жителей утверждает, что уборка улиц проводится 1-2 раза в неделю. Сетевики, изуродовавшие тротуарную плитку по всей улице (положили сломанную и волнами) даже не удосужились восстановить у дома Циолковского бордюры, а просто оттащили их к мусорным контейнерам, - рассказала нам горожанка.

— Жители уже написали жалобу в прокуратуру. Хотелось бы узнать ответ и властей по поводу этого безобразия, - добавила женщина.

Мы попросили Администрацию города Калуги прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.