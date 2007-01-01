Губернатор рассказал о назначении детского омбудсмена

На сессии Законодательного собрания Калужской области депутаты утвердили Дмитрия Илюхина на должность Уполномоченного по правам ребёнка. Об этом сообщил 20 ноября губернатор региона Владислав Шапша.

Губернатор пожелал Илюхину успехов в новой должности, подчеркнув, что защита прав детей - одно из важнейших и наиболее чувствительных направлений для общества.

По словам Шапши, особое внимание следует уделить поддержке семей и помощи детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, включая детей участников специальной военной операции, детей-сирот и других уязвимых категорий.

До назначения на эту должность Дмитрий Илюхин в течение 15 лет работал в аппарате регионального детского омбудсмена.