Общество
Общество

Губернатор рассказал о назначении детского омбудсмена

Дмитрий Ивьев
20.11, 11:41
0 465
На сессии Законодательного собрания Калужской области депутаты утвердили Дмитрия Илюхина на должность Уполномоченного по правам ребёнка. Об этом сообщил 20 ноября губернатор региона Владислав Шапша.

Губернатор пожелал Илюхину успехов в новой должности, подчеркнув, что защита прав детей - одно из важнейших и наиболее чувствительных направлений для общества.

По словам Шапши, особое внимание следует уделить поддержке семей и помощи детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, включая детей участников специальной военной операции, детей-сирот и других уязвимых категорий.

До назначения на эту должность Дмитрий Илюхин в течение 15 лет работал в аппарате регионального детского омбудсмена.

