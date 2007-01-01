Афиша Обнинск
Общество

В Калуге положили новый асфальт на Изумрудной

Дмитрий Ивьев
20.11, 11:01
0 329
Депутат Андрей Нефёдов вместе первым заместителем Главы Калуги Василием Полежаевым проверили ход работ по асфальтированию улицы Изумрудной.

«Уложен асфальт на участке возле магазина «Верный», обустроено основание для остановочного павильона маршрута № 81 и разворотное кольцо для общественного транспорта. Отремонтирована ливневая канализации у дома № 59 по улице Гурьянова. В следующем году работы продолжатся, планируется строительство полноценного тротуара к 49-й школе. Жители могут быть уверены: их наказы услышаны, а улица Изумрудная вскоре станет еще уютнее и функциональнее. Благодарю руководство управления горхозяйства, а также застройщика, ведущего работы на улице Изумрудной», – прокомментировал Андрей Нефёдов.

