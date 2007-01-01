Названо имя нового Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области
Им стал Дмитрий Илюхин, сообщили в четверг, 20 ноября, в региональном парламенте.
Около 15 лет до этого он работал в аппарате регионального Уполномоченного по правам ребёнка.
Напомним, ранее детским омбудсменом была Ирина Агеева. Но с этой должности она ушла в заместители губернатора.
В ходе обсуждения в парламенте депутаты предложили на 100 миллионов увеличить бюджет для закупки квартир детям-сиротам.
