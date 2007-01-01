Почти половина работающих калужан надеется на тринадцатую зарплату

Почти каждый второй работающий житель Калужской области - 49% - рассчитывает получить в конце года премию или так называемую тринадцатую зарплату. При этом 43% опрошенных не ожидают никаких годовых бонусов. Об этом свидетельствуют данные исследования портала SuperJob.

Среди мужчин доля тех, кто надеется на премию, немного выше - 53% против 45% у женщин. Особенно оптимистичны молодые люди до 35 лет: годовые выплаты ждут 55% из них. Среди людей 35-45 лет таких - 53%, а среди тех, кому за 45, - лишь 37%.

Разница есть и по уровню образования: 52% респондентов с высшим образованием рассчитывают на премию, тогда как среди имеющих среднее профессиональное - только 42%.

Наиболее уверены в годовом бонусе высокооплачиваемые сотрудники: среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, ожидания есть у 66%.

Что касается планов на премию, чаще всего калужане хотят потратить её на отпуск или путешествия - так ответили 20% респондентов. 15% планируют погасить кредиты или долги, 11% - направить деньги на семейные нужды. По 9% выбрали текущие расходы или ремонт, 7% намерены отложить премию на сбережения, столько же - потратить на подарки. Ещё 6% хотят побаловать себя, 3% - оплатить обучение, а 2% - медицинские услуги.