Стало известно, как индексируют пенсии в 2026 году
Общество

Стало известно, как индексируют пенсии в 2026 году

Дмитрий Ивьев
20.11, 08:37
Индексация страховых пенсий работающим пенсионерам в 2026 году будет проведена в два этапа, сообщили 20 ноября в отделении Социального фонда по Калужской области.

Первая индексация состоится с 1 февраля и будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года. А вторая индексация пройдет с 1 апреля и ее размер зависит от доходов Социального фонда, которые, в свою очередь, зависят от страховых взносов, поступивших в фонд.

- Если пенсионер до текущего года работал, то пенсию с учетом всех пропущенных индексаций он начнет получать после увольнения, - пояснили в фонде. - В последующем он снова сможет устроиться на работу, размер выплат при этом не изменится. Узнать размер пенсии с учетом пропущенных индексаций работающий пенсионер может самостоятельно, заказав справку о размере пенсии за определенный период на портале госуслуг.

Никаких заявлений о перерасчете пенсии или прекращении трудовой деятельности подавать не нужно. Отделение Социального фонда России по Калужской области произведет индексацию в автоматическом режиме.

