Общество

В Калужской области появилась интерактивная карта точек доступа Wi-Fi

Дмитрий Ивьев
19.11, 16:40
Найти её можно на геопортале региона, сообщили 19 ноября в правительстве области.

- На карте указаны места, где можно поймать бесплатный Wi-Fi, что особенно актуально в условиях ограничения мобильного интернета, - говорится в официальном комментарии.

Данные обещают постоянно обновлять.

Напомним, уже несколько месяцев в регионе наблюдаются периодические проблемы с мобильным интернетом.

