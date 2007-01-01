В Калужской области появилась интерактивная карта точек доступа Wi-Fi

Найти её можно на геопортале региона, сообщили 19 ноября в правительстве области.

- На карте указаны места, где можно поймать бесплатный Wi-Fi, что особенно актуально в условиях ограничения мобильного интернета, - говорится в официальном комментарии.

Данные обещают постоянно обновлять.

Напомним, уже несколько месяцев в регионе наблюдаются периодические проблемы с мобильным интернетом.