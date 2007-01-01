В Калуге депутаты воссоздадут две комиссии

19 ноября состоялось заседание комитета по вопросам социального развития под председательством Андрея Кулёмина.

Депутаты рассмотрели отчёты о ходе реализации муниципальных программ «Семья и дети» и «Развитие физкультуры и спорта».

На 1 октября 2025 года в Калуге состоят на учёте 682 ребёнка, оставшихся без попечения родителей. 44 из них находятся в социальных и медицинских учреждениях, 638 – воспитываются в замещающих семьях. В текущем году на воспитание в семьи переданы 57 детей. В организации социального обслуживания помещены 63 недееспособных граждан, лиц пожилого возраста и инвалидов.

В рамках программы «Развитие физкультуры и спорта» проводятся работы по ремонту помещений спортивных школ «Энергия», «Торпедо» и центра «Красная звезда». В загородных спортивных лагерях «Чайка» и «Смена» отдохнули 1497 подростков. 632 спортсмена из Калуги приняли участие в более 400 соревнованиях различного уровня. 42 наших земляка входят в состав сборных команд РФ по гребле на байдарках, легкой атлетике, фехтованию, шашкам, мас-рестлингу, универсальному бою и пауэрлифтингу.

Председатель комитета Андрей Кулёмин поблагодарил сотрудников управления физкультуры и спорта за помощь в реабилитации участников специальной военной операции и привлечение их в профессиональный спорт.

Депутаты обсудили итоги оздоровительной кампании. Летом 2025 года в Калуге функционировали 50 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули более 4 тысяч детей и подростков. Центром организации детского и молодёжного отдыха «Развитие» городу было предоставлено 2 839 путевок в загородные оздоровительные лагеря. Порядка 30 тысяч школьников были заняты на пришкольных участках, посещали досуговые площадки, были охвачены занятостью на базе учреждений. 960 подростков были временно трудоустроены.

Члены комитета приняли решение воссоздать две комиссии, действовавшие в предыдущем созыве. Это комиссия по контролю за проведением ремонта образовательных учреждений и комиссия по патриотическому воспитанию.