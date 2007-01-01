В Калуге еще одна поликлиника открылась после капремонта

Принимает пациентов поликлиника на Северном, сообщил в среду, 19 ноября, губернатор Владислав Шапша.

В прошлом году к нему на личном приеме обратилась калужанка с просьбой привести в порядок поликлинику.

- Она действительно требовала ремонта: фасад осыпался, кабинеты – в неприглядном виде, - отметил Шапша. - Поставил минздраву задачу включить объект в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Был выполнен большой объем работ: заменены коммуникации, обновлен фасад, обустроена входная группа с пандусом, отремонтированы внутренние помещения. Микрорайон большой, растущий. Сейчас поликлиника на ул. Комсомольской обслуживает более 11 тысяч жителей Северного и нескольких близлежащих населенных пунктов.

Также губернатор давал поручение по обеспечению поликлиники кадрами.

- Было время, когда в ней оставался один терапевт. Сейчас их четыре. Также работает стоматолог. Потребность в кадрах еще остается, надо вопрос решать, - рассказал Шапша. - В целом в этом году выполнили капремонт еще 11 медучреждений первичного звена в муниципальных и городских округах. Продолжаем создавать условия для удобства пациентов и медиков.