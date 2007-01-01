В Калужской области женщину могут отправить в колонию за махинации с маткапиталом

В среду, 19 ноября, прокуратура Ульяновского района сообщила о направлении в суд уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере.

По словам ведомства, 32-летняя местная жительница обвиняется в хищении денежных средств при получении выплат.

— В 2014 году женщине был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В феврале 2020 года она оформила договор займа с кредитным потребительским кооперативом под предлогом строительства жилого дома. После этого женщина представилав отделение фонда пенсионного страхования по Калужской области заявление о погашении займа за счёт средств сертификата на маткапитал, сообщив о намерении выделить долю в недвижимости своим детям после завершения строительства. Денежные средства в размере более 420 тысяч рублей были перечислены в адрес кредитного потребительского кооператива. При этом деньги, полученные по договору займа, обвиняемая обналичила и распорядилась ими по своему усмотрению. Строительство жилого дома она не осуществляла, - пояснили в прокуратуре.

Женщина может получить до шести лет лишения свободы.