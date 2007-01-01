Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области женщину могут отправить в колонию за махинации с маткапиталом
Общество

В Калужской области женщину могут отправить в колонию за махинации с маткапиталом

Евгения Родионова
19.11, 18:11
0 185
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 19 ноября, прокуратура Ульяновского района сообщила о направлении в суд уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере.

По словам ведомства, 32-летняя местная жительница обвиняется в хищении денежных средств при получении выплат.

— В 2014 году женщине был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В феврале 2020 года она оформила договор займа с кредитным потребительским кооперативом под предлогом строительства жилого дома. После этого женщина представилав отделение фонда пенсионного страхования по Калужской области заявление о погашении займа за счёт средств сертификата на маткапитал, сообщив о намерении выделить долю в недвижимости своим детям после завершения строительства. Денежные средства в размере более 420 тысяч рублей были перечислены в адрес кредитного потребительского кооператива. При этом деньги, полученные по договору займа, обвиняемая обналичила и распорядилась ими по своему усмотрению. Строительство жилого дома она не осуществляла, - пояснили в прокуратуре.

Женщина может получить до шести лет лишения свободы.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1UVnl5bk1DZzdtb0s3K0paR3Z1RlE9PSIsInZhbHVlIjoib0ZaR1dBNTJzYytoRm5rZk5NR3ppRzlIUkdlOWhHZGRtS1hPSDl5UzJuYW1URTA3QkF2VXVWZlExZTRmRzA3YnpIQVR2dEZ0cjJVUW5kRnRSM0x2SW42ZzZZVG4yZ0tPQlJsQ1lSTmdUZ0NoenRLYm9qZWNDd1lFWmNnR1dSMUxkTGtzb29reS9PaDVSQ2dYaXpxOUt4RTRETVJnMVIxREZ5UGlqcUhNWWpJMW9PbURMbEU4Y3RKaDlWZFpiRDhiUnJPLzRRd0I0bjBrampHdjU5TVJ4WkMvOWduU2xlYyt4Y2YvUWkvY0RlNEVhRzhPb0FpSEhUUExhek9NL0dCMTBJUVhPWGVNVjdlMVdCWlBjZDU1YlZrQUl6QzVFSVN1OWhhYWtNZzhwcndqc3RzL1BqVVlYeTcrV2JYZTVjUjRZd0cvVmEwcnM4SzZ4UFE1dzdBRDFFZFlnRzFueVRPTGtvV2JKa0QwSllMSXNkWTg2QW9zeDlmU1RFSHRZcUgwQVFpdmpuRVp5cEpTZ2FCd2N4VXRwaXcraFNQWloyRTdPdzZ2OXNLcmR2VUk4Tm40RVhhaUFSTmxZcEtKYzhEcCIsIm1hYyI6IjJhYmRkMmJkZGViYTE2MGI4NWFhM2U3NGUxODhhYmIxMGJiYTJjYWIzZmZhM2EzMTBjMjkwZGYwOGNhMjg2ZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdYeHpCRmZYeFAwQ1RsUEJuYURXeXc9PSIsInZhbHVlIjoiQVlET0JkTWlXZjJVT09Hdk1SNllnSXlpTE5yK2Q3U21MQkpsdUxheFcyYVRGUjVKY2VQM0dCeGZ1aWxDK3ZlT29LTHlhM3VsYzVTTlVXbTRIT1ZUSm05bjM1Y3JMSDYwS2tKbWRjSm9QY0xpdzdvSUI0alhWWVFja3dsVlNQaHVOSGRFdGs0RmVnMXpQa3F6amZjbVFWYUlXcmdzMXZDK3dBMnZYRHY5Tjl4SURFSUpmbkpWb1VncDlRV1ZCSDZnYUZPbXFhV0dQR2Y5SlpLUzBLdCt4TElMRkhja2RPSGRiZnN3MEt5dVNZOTVkY2pMbFp2YTdIeWV6aUlIdFY2Y3hoUGFXN0J5bXJZWVVCYUFCVERzNmVlQWxQeGVCRUhORjJIeDB0ZDdCcmI2anVsMGhENTJrVTVLYVBqNWFQbFJlTFZvZDNZZEplbXlMck5TZ3VaT2cxTzJQcDlsdUJFNVlFT2Y4K1RMdFQyR0VDV0trUmkzV1h4MDIxazkrWDdISzEvdjJuSHhZaDNEZjBkNGdRNGFFeC8vM0NMSjNoV2xxR2hnSFRUVks1eFJBSjU2K0hVUkVYRTRqWVBhTEttckRYTXRoNHF3RW5nUlBXd0lZbDFxRHROdllJeUJBMHRhdmxUSC9WeGlPeFQ2ZE42cHplb0sxSzlnRDQxendGOXdHRm1jYjZrRTIyYWRkUnQ1b0NBY29wK25GS0VpOFF1czRJbFBlSTVDcVVHM0doUXN6emxCQTRlZHhMVVBLSEhiNGxkQzZjQW5UY0Y0dzA1dFdBVlZHYmpweDBGMU15MzJmR2F2Q01pZXVHUEFDazgvOStMeFZTa3BidDl6Q1BVbiIsIm1hYyI6ImRmM2RmMTg2YjdhNjEwZWMwNWE3Y2M1NmM5M2RjMjJjZWQ3M2Y1NTVjYjY4Yzg0OTRkMzZmMzBlMWZkZjM0NDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+