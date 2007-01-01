Афиша Обнинск
Общество

В Калуге отметили день опекуна

Дмитрий Ивьев
19.11, 14:00
Приёмных родителей и опекунов чествовали в Доме музыки. Председатель комитета по вопросам социального развития Андрей Кулёмин поблагодарил виновников торжества за любовь и душевное тепло, которое они дарят своим воспитанникам:

«Для каждого человека семья – самое главное и ценное в жизни. Принимая к себе ребенка, семья решается на благородный, но, в то же время, ответственный и трудный путь. Быть приёмными родителями – это значит воспитывать детей, которые прошли через массу жизненных испытаний. Это нелегко. От лица депутатов Думы городского округа Калуги хочу поблагодарить вас за ваш труд, терпение, и огромное, безграничное любящее сердце». 

Приёмным родителям и опекунам были вручены благодарственные письма, цветы, книги и ценные подарки. Творческие коллективы центра «Созвездие» подготовили праздничный концерт.

