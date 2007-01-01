Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Т2 расширила список интернет-сервисов, доступных в зоне ограничений

19.11, 13:45
0 193
Источник фото: пресс-служба T2
T2, российский оператор мобильной связи, увеличил количество значимых интернет-ресурсов, доступных абонентам в условиях ограничений, обусловленных мерами безопасности для защиты населения и критически важной инфраструктуры. Абоненты смогут пользоваться метрологическими сайтами, новостными порталами, приложением банка, сервисами РЖД, «Госключ», а также услугами почтовых отправок. Дополнительных действий от пользователя не требуется, доступ предоставляется автоматически.

Техническая инфраструктура Т2 работает в полном соответствии с требованиями федеральных и региональных властей. В интересах поддержки клиентов и по согласованию с регулятором компания сохраняет стабильный доступ к отдельным онлайн-ресурсам в зонах с действующими ограничениями. Это позволяет абонентам продолжать пользоваться ключевыми сервисами при неукоснительном соблюдении требований безопасности.

Список доступных сервисов пополнился следующими сервисами: «Альфа-Банк», РЖД, Taximaxim, 2ГИС, «Почта России», Х5 Retail, «Азбука вкуса», «Дикси», Tutu, «ГИСМЕТЕО», РБК, «Лента.ру», «Газета.ру», «РИА Новости», «Комсомольская правда», «Рамблер», Yappy, а также сайты с доменами @gov.ru, приложение «Госключ», порталы Госдумы, ДИТ, ЦРПТ, ЦБТ и другие.

Ранее оператор активировал доступ к ресурсам: сервисы Яндекс и Mail.ru, портал Госуслуг, маркетплейсы Ozon, Wildberries, онлайн‑платформа Avito, приложение Т2, мессенджеры ВКонтакте и OK, медиаплатформы Кинопоиск, Дзен, Rutube, а также сайты государственных учреждений (сайты Правительства и АП, ДЭГ, Выборы, ПОС, ГОСВЭБ).

Абоненты могут пользоваться данными онлайн‑ресурсами согласно своему тарифному плану. Дополнительных действий от пользователя не требуется, доступ предоставляется автоматически.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

«Т2 выводит решения по обеспечению доступа к важным цифровым сервисам в кратчайшие сроки. Мы видим, насколько клиентам важно иметь возможность пользоваться привычными интернет-ресурсами, и с увеличением количества сайтов, доступных в условиях ограничений, число обращений в поддержку снижается. Сейчас список расширился еще более чем на десять позиций – добавились геосервисы, новостные сайты, порталы для поиска ж/д билетов и приложение крупного банка. Т2 совместно с регулятором и дальше будет предпринимать меры для обеспечения привычного опыта пользования мобильным интернетом».

