Состоялось расширенное заседание совета ТОС «Содружество»
Общество

Состоялось расширенное заседание совета ТОС «Содружество»

Дмитрий Ивьев
19.11, 11:40
Участвовали в нём председатель общины, депутат Думы Калуги Татьяна Коняхина, депутат Заксобрания Александр Козлов и активные жители микрорайона «Кубяка».

Собравшиеся подвели итоги и наметили планы дальнейшей работы. Практически завершены работы по инициативным проектам, направленным на улучшение инфраструктуры микрорайона. Завершается строительство тротуара, ведущего к школе № 46, что значительно повысит комфорт и безопасность учащихся и родителей. В перспективе запланировано открытие новой школы искусств. 

«В ближайшее время состоится торжественное открытие долгожданного мемориала участникам СВО. Это наш совместный долг памяти и признания героического вклада защитников Родины. По инициативе жителей рассмотрели вопрос об организации дорожного движения вдоль дома № 8 по улице Малоярославецкой. Приняли решение обратиться в управление горхозяйства с просьбой рассмотреть возможность установки дорожного знака  «Остановка запрещена», а также организации парковочных карманов вдоль проезжей части», – прокомментировала Татьяна Коняхина.

городская дума
