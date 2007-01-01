ОТЕЛЬ-ЗАПОВЕДНИК «ЛЕСНОЕ» - КОМФОРТНЫЙ ОТДЫХ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» В ЕДИНЕНИИ С ПРИРОДОЙ

Среди зеленых лесов, заливных лугов и озер Калужской области, всего в 80 км от Калуги и 50 км от Обнинска расположился отель-заповедник «Лесное».

Поскольку неоспоримым преимуществом отеля является его расположение в одном из самых экологически чистых мест Калужского края, главная концепция «Лесного» – это комфортный отдых в единении с природой.

Село Недельное, рядом с которым расположен отель, издавна славилось богатыми купцами и мастеровыми, своими угодьями, яблоневыми садами и постоялым двором. И сегодня отель бережно сохраняет традиции и стиль русской усадьбы: тенистые аллеи в парке, собственное усадебное хозяйство, охота, рыбалка, конные прогулки – все, чем славится Калужская земля. И все это в сочетании с высоким уровнем сервиса и комфорта, блюдами из местных продуктов и развлечениями на любой вкус.

Тариф «все включено» предполагает не только проживание и питание, но также и пользование бассейном, банным комплексом, спортивными площадками и большую развлекательную программу.

«Лесное» славится своей кухней, у отеля высокие оценки и положительные отзывы гостей именно благодаря питанию в отеле. У отеля есть свой принцип: в основе вкусных и здоровых блюд лежат только качественные фермерские продукты от проверенных поставщиков. Модная кулинарная концепция «с грядки на стол» тоже нашла свое воплощение в «Лесном»: свежие овощи и зелень здесь круглый год получают из собственной теплицы, где растут не только пряные травы, но и гранат, и лимоны, а летом – прямо с огорода.

В меню – блюда русской и европейской кухни, по выходным и праздникам устраиваются дни кухонь мира, кулинарные мастер-классы, а для любителей экзотики готовят деликатесы из кабана и оленины, которые можно также приобрести в лавке при ресторане, в том числе знаменитые пельмени, столь полюбившиеся гостям.

К услугам гостей 89 просторных комфортабельных номеров и люксов, распределенных по 7 историческим корпусам в стиле дворянской усадьбы XIX века. Номера обставлены в классическом стиле мебелью из натурального дерева, ванные комнаты отделаны мрамором. Для семей с детьми отель предлагает большие семейные номера, где есть все необходимое: детские кроватки, стульчики и другое оборудование.

Основные гости отеля – это семьи с детьми и пары, и для всех них есть своя программа развлечений. Для взрослых – бассейн и баня, аквааэробика и йога, спа-услуги, музыкальные вечера, караоке, бильярд, охота, рыбалка, конные прогулки. Для самых маленьких (и самый важных) гостей – творческие мастерские и подвижные игры, кинопоказы и веселые конкурсы.

А еще «Лесное» - это отличная площадка для проведения корпоративных и частных мероприятий. Здесь есть просторные залы разной планировки и всесезонный шатер, вмещающий до 350 гостей.

Что может быть романтичнее, чем загородная свадьба в усадьбе: в ресторане, в одном из залов, в шатре или прямо у воды? Для тех, кто хочет связать себя узами брака не только в ЗАГСе, в отеле есть часовня, где можно заказать обряд венчания.

Впереди у «Лесного» много планов – предложить гостям новые услуги и возможности для отдыха. Поскольку у отеля уже есть много постоянных гостей, в ближайшее время появится программа лояльности.

Но самое главное – это красота русской природы, комфорт, теплая дружеская атмосфера и вкусная еда, которые создают ощущение сказки, возвращают нас в детство и делают чуточку счастливее. Таким отель-заповедник «Лесное» видит прекрасный отдых и старается создать эту атмосферу для своих гостей.

