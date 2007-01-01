Отель ЯХОНТЫ ТАРУСА – отдых в сердце Тарусского заповедника

Если вы мечтаете о спокойствии, чистом воздухе и гармонии с природой — добро пожаловать в ЯХОНТЫ ТАРУСА. Отель расположен в самом сердце Тарусского заповедника, в окружении вековых сосен. Это прекрасное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной и восстановить силы.

Комфорт и уют

Гостям предлагается 210 современных номеров различных категорий — от стандартных до люксов. Каждый номер оборудован балконом, системой индивидуального кондиционирования, бесплатным Wi-Fi, спутниковым телевидением и мини-баром. Из окон открываются живописные виды на лес и озеро, а тишина заповедной природы способствует полноценному отдыху.

Активный и расслабляющий досуг

ЯХОНТЫ ТАРУСА — это место, где можно сочетать активный отдых и расслабление. К услугам гостей:

Аквацентр с панорамным бассейном, финской сауной, СПА-процедурами и фитнес-залом;

Эко-тропы и пешие прогулки по территории заповедника;

Конные прогулки и пляжный отдых на берегу озера;

Волейбольная площадка, боулинг, бильярд, тир, караоке, 5D-кинотеатр и прокат спортивного инвентаря.

Отдых для всей семьи

Особое внимание в ЯХОНТЫ ТАРУСА уделяется детям. На территории отеля расположены:

Современная безопасная детская площадка;

Развивающий клуб для детей;

Игровые автоматы и аттракционы.

Каждый день команда аниматоров проводит веселые конкурсы, мастер-классы, спортивные и творческие программы для гостей всех возрастов.

Вкусное и разнообразное питание

Питание организовано по системе «шведский стол» — сытные завтраки, обеды и ужины, дополненные красным и белым вином. Для маленьких гостей предусмотрен отдельный детский уголок с разнообразными блюдами. На территории работает ресторан «Русский Клен», который давно стал любимым местом гостей благодаря теплой атмосфере и аутентичной кухне.

Возможности для бизнеса

Отель ЯХОНТЫ ТАРУСА — отличный выбор для корпоративных мероприятий, конференций и тимбилдингов. В вашем распоряжении:

2 конференц-зала площадью от 69 до 1350 кв.м (вместимостью до 1200 человек);

7 переговорных комнат от 29 до 40 кв.м;

Площадки для барбекю, кофе-брейков и фуршетов;

Современное оборудование и полное организационное сопровождение мероприятий.

Ваш незабываемый отдых в заповедной природе

Команда ЯХОНТЫ ТАРУСА регулярно готовит тематические программы, шоу и мастер-классы, чтобы ваш отдых был не только комфортным, но и по-настоящему запоминающимся.

Забронировать номер можно по телефону 8 (800) 500-47-09 или на сайте yahonty.ru