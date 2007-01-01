Афиша Обнинск
Отель ЯХОНТЫ ТАРУСА – отдых в сердце Тарусского заповедника

19.11, 12:57
0 334
Если вы мечтаете о спокойствии, чистом воздухе и гармонии с природой — добро пожаловать в ЯХОНТЫ ТАРУСА. Отель расположен в самом сердце Тарусского заповедника, в окружении вековых сосен. Это прекрасное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной и восстановить силы.

Комфорт и уют

Гостям предлагается 210 современных номеров различных категорий — от стандартных до люксов. Каждый номер оборудован балконом, системой индивидуального кондиционирования, бесплатным Wi-Fi, спутниковым телевидением и мини-баром. Из окон открываются живописные виды на лес и озеро, а тишина заповедной природы способствует полноценному отдыху.

Активный и расслабляющий досуг

ЯХОНТЫ ТАРУСА — это место, где можно сочетать активный отдых и расслабление. К услугам гостей:

  • Аквацентр с панорамным бассейном, финской сауной, СПА-процедурами и фитнес-залом;
  • Эко-тропы и пешие прогулки по территории заповедника;
  • Конные прогулки и пляжный отдых на берегу озера;
  • Волейбольная площадка, боулинг, бильярд, тир, караоке, 5D-кинотеатр и прокат спортивного инвентаря.

Отдых для всей семьи

Особое внимание в ЯХОНТЫ ТАРУСА уделяется детям. На территории отеля расположены:

  • Современная безопасная детская площадка;
  • Развивающий клуб для детей;
  • Игровые автоматы и аттракционы.

Каждый день команда аниматоров проводит веселые конкурсы, мастер-классы, спортивные и творческие программы для гостей всех возрастов.

Вкусное и разнообразное питание

Питание организовано по системе «шведский стол» — сытные завтраки, обеды и ужины, дополненные красным и белым вином. Для маленьких гостей предусмотрен отдельный детский уголок с разнообразными блюдами. На территории работает ресторан «Русский Клен», который давно стал любимым местом гостей благодаря теплой атмосфере и аутентичной кухне.

Возможности для бизнеса

Отель ЯХОНТЫ ТАРУСА — отличный выбор для корпоративных мероприятий, конференций и тимбилдингов. В вашем распоряжении:

  • 2 конференц-зала площадью от 69 до 1350 кв.м (вместимостью до 1200 человек);
  • 7 переговорных комнат от 29 до 40 кв.м;
  • Площадки для барбекю, кофе-брейков и фуршетов;
  • Современное оборудование и полное организационное сопровождение мероприятий. 

Ваш незабываемый отдых в заповедной природе

Команда ЯХОНТЫ ТАРУСА регулярно готовит тематические программы, шоу и мастер-классы, чтобы ваш отдых был не только комфортным, но и по-настоящему запоминающимся. 

Забронировать номер можно по телефону 8 (800) 500-47-09 или на сайте yahonty.ru

Реклама. ООО «УК «ЯХОНТЫ» ОТЕЛИ.РУ». ИНН 5017116860. erid: 2VfnxxLQZ1T
Новости компаний
