Авиапарк Орешково: туризм, который не стоит на месте

В Калужской области, в поселке Воротынск, расположился известный музей под открытым небом – Авиапарк Орешково.

Это место с богатой историей. Но «Орешково» — это не музей прошлого, а живое, дышащее пространство, где история продолжает летать. Большинство экспонатов не стоят за стеклом — они регулярно поднимаются в небо, участвуют в полетах и пилотажных шоу.

Недавняя победа в номинации «Музейно-развлекательный туризм» на премии «ПРОтуризм.Калуга» — яркое подтверждение того, что Авиапарк Орешково остается одним из самых динамично развивающихся культурно-образовательных пространств региона. И это место, куда хочется возвращаться снова — ведь здесь небо ближе, чем кажется.

Экспонаты, которые можно трогать и в которые можно сесть

Коллекция авиапарка насчитывает более 30 единиц разнообразной авиационной техники — от учебных По-2 и легендарных МиГов до боевых вертолетов Ми-24.

Гости могут не просто осмотреть технику, но и заглянуть внутрь: посидеть в кабинах МиГ-29Б, МиГ-21У, вертолета Ми-8Т. Особенно популярны фотозоны в истребителях — именно здесь делают больше всего снимков.

А для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим пилотом, работает авиасимулятор L-39. Под руководством инструктора каждый может совершить 15-минутный виртуальный полет, включая выполнение маневров и отработку действий в нештатной ситуации. Даже дети с восторгом осваивают симулятор — ведь здесь мечта о небе становится реальностью.

В авиапарке рассказывают, что многие взрослые попадают к ним благодаря детям. Есть много школьников, у которых большой интерес к авиации. Из игрушек у них не машинки, а исключительно самолеты и вертолеты. И дети, услышав про авиапарк, привозят туда и бабушек, и дедушек, и родителей.

Праздник среди самолетов: от дня рождения до деловой конференции

«Орешково» давно вышел за рамки традиционного музея. Сегодня это многопрофильная площадка для мероприятий любого формата. Здесь отмечают дни рождения, проводят корпоративы, семейные праздники и фестивали.

Летняя беседка и теплый музейный ангар, оснащенный двумя экранами и звуковым оборудованием, подходят как для неформальных встреч, так и для деловых семинаров. Особую популярность набирают тематические программы: гостей ждут экскурсии, мастер-классы по сборке бумажных самолетиков с последующими соревнованиями, а также живое общение с действующими пилотами.

В выходные дни можно стать зрителем показательных выступлений калужской пилотажной группы «Реакторы» на трех реактивных Aero L-29 «Дельфин».

Медведь-пилот и другие символы «Орешково»

Одним из самых неожиданных обитателей парка стал бурый медведь Мансур, которого сотрудники заботливо оберегают от лишнего внимания — наблюдать за ним можно только дистанционно.

Зато в сувенирной лавке каждый может приобрести плюшевого «Мишку-пилота» — любимца маленьких посетителей. Также здесь продаются фирменные ремувки — яркие красные ленты, изначально предназначенные для защиты частей самолета перед вылетом, но ставшие стильным аксессуаром для авиационных энтузиастов.

Доступно, удобно и круглый год

В 2025 году территория авиапарка значительно расширилась: появились новые дорожки, удобные для прогулок с колясками, а к самому музею наконец проложили новый асфальт. Это сделало «Орешково» еще более доступным для семей с детьми.

На территории работает вертолет-кафе, где можно перекусить хот-догами или фирменной «кашей на форсаже». Парк работает без сезонных перерывов — зимой полеты даже более активны: холодный, плотный воздух идеален для работы реактивной техники.

А 21 декабря здесь пройдет традиционный «Новый год в Орешково»: Дед Мороз из Великого Устюга прилетит на легендарном Ан-2, чтобы поздравить гостей и подарить им праздничное настроение.

Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Аэродромная, 4

8 (961) 125-56-57

https://aviaparkoreshkovo.ru/

https://vk.com/aviaparkoreshkovo