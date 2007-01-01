Для тех, кто устал от «онлайн»

В живописной березовой роще, на окраине уютной деревни Комлево, 1 октября 2025 года открылся глэмпинг «Ecovillage Комлево».

Это место, где городская суета остается за пределами, а ее место занимают тишина, покой и чувство полного уединения.

Кажется, многим из нас сейчас не хватает именно такого отдыха — простого и спокойного. Сюда приезжают, чтобы как следует выспаться, погулять по лесу, послушать пение птиц или просто посидеть с чашкой чая в тишине, глядя, как за деревьями садится солнце.

Гости сразу оценили этот формат: в этом году глэмпинг стал победителем премии «Протуризм» в номинации «Открытие года».

Выбирайте свой домик

Здесь не нужно выбирать между природой и комфортом — все продумано, чтобы было удобно и уютно. Сейчас в глэмпинге 28 домиков, скоро будет 37. В каждом — светло, чисто, тепло: кухня с необходимой посудой, санузел, постельное белье, теплые полы. У каждого домика — своя парковка, не надо оставлять авто на территории и идти с тяжелыми сумками, разгружаться можно прямо у входа, как на даче.

Домики рассчитаны на 4, 6 и 8 человек — при необходимости можно добавить пару спальных мест. В семейных и стандартных вариантах есть баня (с чаном или без), а в A-frame домиках установлены чаны для расслабляющих вечерних спа-процедур под звездами.

У каждого домика — своя мангальная зона: жарьте шашлыки, устраивайте пикник, отмечайте дни рождения и семейные праздники. А если не хочется готовить, можно заказать еду из ресторана, привезут все к вашему порогу — горячее и вкусное.

Путешествие с четвероногим другом? Пожалуйста! Питомцами в глэмпинг тоже можно — в определенных домиках. Кошек пускают без ограничений, собак — маленьких и добрых: до 40 см в холке и не бойцовских пород. Главное — чтобы всем было комфортно.

Костер и песни под гитару

После ужина гости часто собираются у общего костра — с чаем, с гитарой. На территории есть оборудованное место со стульями. А если хочется уединения, рядом — уютные «тихие зоны»: кольца с лавочками и мягкой подсветкой. Здесь хорошо сидеть вдвоем или небольшой компанией, общаться или просто смотреть, как в лесу сгущаются сумерки.

Наедине с природой

Лес вокруг всего глэмпинга — гулять можно сколько угодно. В пятисот метрах — чистое торфяное озеро. Летом здесь цветут луга и поют птицы, осенью — золотой листопад, зимой — сверкающий иней на ветках, волшебные пейзажи, тишина и ощущение, что вы — в сказке. Глэмпинг работает круглый год, и каждый сезон здесь по-своему хорош.

Всего в километре — Боровск. Старинный город с узкими улочками, золотыми куполами храмов, Свято-Пафнутьевым монастырём и необычными уличными фресками на стенах домов — их рисуют местные художники. До города пять минут на машине, полчаса — пешком, ходит и рейсовый автобус.

Праздники, планы и будущее

Зима уже скоро. На Новый год в глэмпинге будет праздничная программа: елка, гирлянды, диджей, мастер-классы для детей и развлечения для всей семьи. Если выпадет снег — обещают снежные горки.

Скоро здесь появится банкетный зал для корпоративов, вместимостью до 35 человек. К лету построят открытый бассейн, в планах — спа-комплекс и свой ресторан. Но и сейчас «Ecovillage Комлево» — место, куда хочется приехать, чтобы замедлиться, отключиться от всего и просто побыть наедине с собой, близкими и природой.

Калужская обл., дер. Комлево.

Тел. +7 (910) 916-62-62, +7 (800) 234-13-36

https://ecovilladge-komlevo.ru/