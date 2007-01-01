Афиша Обнинск
Космические приключения начинаются в Калуге и не требуют скафандра
Общество

Космические приключения начинаются в Калуге и не требуют скафандра

19.11, 16:00
0 472
Калуга — это не только уютные улочки, старинные усадьбы и храмы, но и место, с которого началась история освоения космоса.

Здесь находится Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского — ​один из главных символов города. В этом году он стал победителем премии «ПроТуризм» в номинации «Музей года», в очередной раз подтвердив свой статус.

Не просто реликвия

Официально музей открылся в 1967 году, но его история началась еще в 1936-м, когда через год после смерти Циолковского его дом стал мемориальным музеем. Сегодня это крупный научно-­культурный комплекс, в который также входят: Мемориальный дом-­музей Циолковского в Калуге, Музей-­квартира ученого в Боровске, Дом-­музей Чижевского и Научно-­мемориальный музей Жуковского в Москве. Но главное — ​не масштабы, а то, что музей постоянно меняется и развивается.

В 2021 году открылась вторая очередь — ​новое здание площадью более 12 000 кв. м, соединенное с историческим корпусом. Теперь у Музея истории космонавтики есть 3D‑кинотеатр Dolby Atmos с эффектом полного погружения, обсерватория с телескопами, образовательные центры и даже крыша с арт-­объектами и панорамным видом на Яченское водохранилище.

В 2024 году музей принял 674 тысячи посетителей. Сюда приезжают туристы со всего ЦФО, много гостей из Москвы, Санкт-­Петербурга, Рязани (родины Циолковского). Для многих он становится настоящим открытием: где еще можно увидеть настоящие космические корабли, скафандры и даже частичку лунного грунта?

Есть здесь на первый взгляд и некосмические экспонаты, которые имеют космическую историю. И они очень ценны для музея.

— Это брошюры Циолковского, побывавшие в космосе, — ​рассказывает директор Калужского государственного музея истории космонавтики имени Циолковского Наталья Абакумова. — ​В начале XX века он издал их на собственные деньги: «Исследование мировых пространств реактивными приборами» (1914), «Цели звездоплавания» (1926), «Космические ракетные поезда» (1929). В 1975 году Алексей Леонов взял их на борт «Союз‑19» в рамках международной программы «Союз — ​Аполлон». После полета издания передали в музей с бортовыми автографами Леонова, Кубасова и астронавта Томаса Стаффорда. Это не просто реликвия, ​это идея, рожденная в Калуге, побывавшая в космосе и вернувшаяся домой. Потом музей осуществил факсимильные издания и передал в библиотеку на станцию «Мир».

Сейчас коллекция музея постоянно пополняется: ежегодно поступает более 500 новых экспонатов. За год проходит около 30 выставок. В декабре откроется проект «Как мы будем жить на Марсе».

— Наша задача — ​выйти за рамки научно-­технического музея, добавляем историю, философию, искусство, — ​поясняет Наталья Алексеевна.

Про науку, но без занудства

Музей истории космонавтики давно перестал быть просто местом для просмотра экспонатов. Здесь насыщенная жизнь. За год проходит 5-6 фестивалей: «108 минут», «Роботы на Земле и в космосе», «Ночь науки». Международный кинофестиваль «Циолковский» Игоря Угольникова выбрал музей своей основной площадкой. Третий год подряд вместе с партнерами проводится фестиваль «Космическая еда», он не просто о питании на орбите, здесь более философское значение: еда как космос.

Около 60% посетителей музея — ​дети и подростки. Для них есть увлекательные программы, в том числе и для ребят с ограниченными возможностями. Экскурсоводы всегда находят подход к каждому ребенку: кому-­то интересны животные в космосе, кому-­то — ​звезды в планетарии, а кто-­то хочет изучить двигатель. Главное, ​чтобы дети ушли заинтересованными.

Для иностранных гостей работают экскурсоводы на английском, немецком и французском языках. В начале 2024 года музей посетил чрезвычайный и полномочный посол Ирана. Как отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша, гостю он «чрезвычайно понравился». А к 170-летию Циолковского в 2027 году здесь планируют выпустить его труды, в том числе на иностранных языках.

Осмысленные инновации

Сейчас в планах музея — ​реставрация исторического здания и создание новой экспозиции, развитие новых тем: космос и атом, космическая биология, неизвестные имена конструкторов. При этом сотрудники сознательно избегают «интерактивного перегруза».

— Люди устают от интерактивов, — ​говорит Наталья Абакумова. — ​Им нужны знания, впечатления, погружение. Поэтому мы делаем ставку на осмысленные решения: например, в будущем ребенок сможет «запустить» двигатель или «стыковать» корабли, чтобы почувствовать, насколько это сложно и каким гением был Циолковский.

Космос рядом

Находится музей в особом сакральном месте. Рядом — ​парк, где похоронен Циолковский, экспозиция под открытым небом: ракета-­носитель «Восток», арт-­объекты и даже киоски оформлены в космическом стиле. А вечером с крыши открывается вид на закат над бором и звездное небо. Простое и вдохновляющее напоминание: космос ближе, чем кажется.

 

