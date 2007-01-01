Идеальное место для мероприятий и отдыха

Новость о том, что отель «Хилтон Гарден Инн» получил высокую награду, стала большой радостью для всех друзей и гостей этого места.

Последние годы отель взял курс на постоянное обновление и улучшение всех сегментов своей работы, как во внешней, так и во внутренней сферах жизни. Обновление ресторана и зоны лобби, конференц-залов, новые игры и занятия для детей, блюда и кулинарные сюрпризы от шеф-повара, тематические ужины и оформление пространства.

Для горожан отель стал постоянной площадкой для проведения семейных или корпоративных мероприятий. Для тех, кто путешествует с семьей, продумана детская зона отдыха: интерактивные игры, теннисный стол, проводятся мастер-классы. Для бизнес-партнеров отель предлагает залы разной наполняемости для проведения деловых встреч. Организаторы конференций могут позволить себе думать только о содержательной части, так как все технические вопросы отель берет на себя. Суперсовременное оборудование, проектор, дублирующие экраны, система освещения с огромным множеством световых «сюжетов», - делают работу удобной и эффективной.

Детали интерьеров бизнес-залов, решенные в «космическом» стиле, напоминают еще об одном важнейшем пласте истории города. В уютных зонах отдыха между деловыми залами сервируются столы с блюдами для кофе-брейков. Ресторан поддерживает эти мероприятия организацией бизнес-ланчей и роскошных гала-ужинов.

Отель стремится «найти самое лучшее решение» во всем: от выбора тапочек и косметических средств в номерах до организации уютных музыкальных вечеров в ресторане с белоснежным камином или проведения самых масштабных праздников.

Hilton Garden Inn Kaluga — пространство для вдохновения!

г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 74, корп. 3

Тел.: +7 (4842) 500-700

https://hiltonkaluga.ru/