Только 30% работающих калужан полностью используют все дни отпуска до конца года

Согласно исследованию портала SuperJob, лишь 30% трудоустроенных жителей Калужской области успевают полностью использовать все положенные дни отпуска к концу года. Почти половина (49%) остаётся с неотгулянными днями - и у 13% из них накапливается больше 28 дней, то есть целый дополнительный отпуск.

Особенно сильно эта тенденция проявляется у мужчин: 15% из них к декабрю 2025 года могут иметь более четырёх недель неиспользованного отпуска, тогда как среди женщин таких - 11%.

Люди старше 45 лет чаще других либо полностью отгуливают отпуск, либо, наоборот, накапливают много неиспользованных дней - таких среди молодёжи заметно меньше.

Интересно и то, как уровень образования влияет на отпускные привычки: среди тех, у кого среднее профессиональное образование, больше тех, кто либо полностью использует отпуск (36% против 27% у людей с высшим), либо, наоборот, накапливает больше 28 дней (13% против 9%).

А вот чем выше зарплата - тем реже отдыхают. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, только 21% отгуливают весь отпуск, зато 27% накапливают 28 и более неиспользованных дней - это самый высокий показатель среди всех групп.

Раньше работодатели чаще напоминали сотрудникам об отпуске, особенно когда персонала было много. Сейчас, на фоне нехватки кадров, компании стали менее настойчивыми: только 22% организаций просят своих работников обязательно использовать все положенные дни отдыха.