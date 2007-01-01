В Калуге микрорайон Канищево остался без новогодней ёлки

Во вторник, 18 ноября, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» с вопросом по установке новогодней ёлки в микрорайоне Канищево.

По её словам, ёлку обещали поставить.

— Почему микрорайон Канищево лишили ёлки? Обещали разобраться и ёлку поставить, но теперь говорят, что нас в списке нет. Наши внуки и жители не люди? В прошлом году ёлку ставили, - рассказала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— В этом году в Канищево, к сожалению, не получится установить елку. Праздничная ель будет размещена поблизости по адресу: улица Дорожная, 17а.