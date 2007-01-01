Афиша Обнинск
Общество

В Калуге нелегальных работников нашли в пунктах выдачи заказов

Дмитрий Ивьев
18.11, 16:05
1 438
Раскрыты схемы нелегального найма в пунктах выдачи заказов двух крупных компаний, сообщили 18 ноября в управлении экономики и имущественных отношений администрации города.

Проверки прошли в 12 пунктах на улице Ленина.

- Выяснилась печальная статистика! Лишь в 2 из 12 пунктах сотрудники трудоустроены официально, - говорится в комментарии управления. - Нас удивляет, что работники добровольно лишают себя социальных гарантий, таких как будущая пенсия, оплачиваемый отпуск и больничный лист. Недобросовестные работодатели получили предписания устранить нарушения трудового законодательства.

Такие рейды в Калуге собираются сделать регулярными.

