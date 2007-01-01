Афиша Обнинск
В Калужской области будут судить мать троих детей за долги по алиментам
Общество

В Калужской области будут судить мать троих детей за долги по алиментам

Евгения Родионова
18.11, 17:36
В понедельник, 18 ноября, прокуратура Юхновского района о направлении в суд уголовного дела по факту неуплаты алиментов 35-летней женщиной.

По словам прокуратуры, она не исполняла обязательства по содержанию своих несовершеннолетних детей.

— Согласно решению суда женщина была обязана выплачивать алименты в пользу трёх своих детей восьми, девяти и 17 лет. Однако обязательства по выплате алиментов она не исполняла и в мае была привлечена к административной ответственности. С мая по сентябрь она снова не выплачивала денежные средства, - пояснили в прокуратуре.

Женщина может получить до одного года лишения свободы.

