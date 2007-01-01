Сердце на ладони

Калужская областная клиническая детская больница получила новое оборудование от Благотворительного фонда «Синара» и Газэнергобанка.

В рамках проекта «Повседневная благотворительность» в медучреждении появился новый магнитотерапевтический аппарат «Полимаг‑02М», предназначенный для лечения широкого спектра заболеваний и травм у детей.

Новое оборудование значительно расширит возможности физиотерапевтического отделения больницы. Магнитотерапия обладает выраженным противовоспалительным, обезболивающим и регенеративным эффектом, что особенно важно в педиатрической практике, позволяя применять немедикаментозные методы лечения.

Станислав Викторович Зайцев, и. о. главного врача КОКДБ, подчеркнул важность передовых технологий и нового оборудования для повышения точности диагностики и минимизации рисков для детей. Он отметил, что помощь Благотворительного фонда «Синара» и Газэнергобанка на протяжении шести лет значительно улучшает жизнь пациентов.

«Полимаг‑02М» был передан Калужской областной детской больнице после прямого запроса. В реабилитационных отделениях давно ощущалась потребность в современном оборудовании, и этот аппарат как раз соответствует требованиям Минздрава, в частности, Приказу Nº 878н, который определяет, каким должно быть оснащение детских реабилитационных подразделений.

Особенно новая техника востребована в восстановлении после травм, операций, а также при реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Особо ценно, что аппарат сертифицирован именно для детской практики. Его появление в больнице повысит качество и доступность реабилитационной помощи для калужских ребят.

Елена Валерьевна Жукова, Председатель Правления Газэнергобанка, отметила вовлеченность жителей Калужской области в благотворительность. Банк активно участвует в благотворительных проектах, вдохновляя своим примером жителей региона, в частности, через вклад «Обыкновенное чудо».

— Вопросы здоровья детей всегда были и остаются для меня, да и для всей команды Газэнергобанка, приоритетом. Когда речь идет о самом ценном — ​о жизни и благополучии подрастающего поколения — ​не может быть никаких сомнений. У Газэнергобанка есть вклад «Обыкновенное чудо», часть процентного дохода с которого переводится подопечным Благотворительного фонда «Синара». Собранные средства идут на благотворительность и ежегодную помощь Калужской областной детской клинической больнице, — ​подчеркнула Елена Валерьевна.

Маргарита Викторовна Бурбик, член Правления Благотворительного фонда «Синара», отметила, что проект «Повседневная благотворительность» направлен на поддержку медицинских учреждений в оснащении современным оборудованием. Фонд стремится создать условия, где технологии и забота медицинского персонала помогают детям выздоравливать.

За шесть лет сотрудничества для КОКДБ были приобретены эндоскопы, микроинструменты, тромбоэластограф, детские кровати и электромобили. Однако медицинское направление его работы не единственное. В Калуге Благотворительный фонд «Синара» совместно с Газэнергобанком реализует еще несколько проектов.

— В 2025 году Благотворительному фонду «Синара» исполняется 24 года. За это время в Калужской области мы реализовали множество значимых инициатив.

В частности, мы поддерживаем воспитанников Полотняно-­Заводского детского дома. Сегодня дети могут наслаждаться плаванием в новом бассейне, а в жаркие дни ​проводить время в тени летней беседки.

С 2021 года Калуга включена в еще одно направление нашей работы — ​грантовые конкурсы, которые поддерживают местные инициативы и социально значимые проекты, — ​рассказала Маргарита Викторовна Бурбик. —За четыре года поступило 66 заявок от местных жителей и организаций, 15 из них получили поддержку на общую сумму 3 миллиона 880 тысяч руб­лей.

По словам Маргариты Викторовны, с 2023 года Людиново также участвует в грантовом конкурсе: за два года поступило 6 заявок, из которых 2 проекта получили финансирование.