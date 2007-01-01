Афиша Обнинск
Общество

Новые границы территории Воротынского монастыря обсуждают в Калуге

Дмитрий Ивьев
18.11, 12:32
0 444
В Калуге идёт обсуждение возможного изменения границ территории Воротынского монастыря - объекта культурного наследия федерального значения.

Как сообщил 18 ноября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков, в ведомство поступил акт государственной историко-культурной экспертизы, в котором предлагается уточнить границы ансамбля монастыря XVI–XVII веков, расположенного в селе Спас под Калугой.

Эксперт, проводивший исследование, считает, что историческая территория монастыря была компактной и почти квадратной, и её пределы проходили рядом с собором Спасо-Преображения, церковью Введения с трапезной и кладбищем. В настоящее время акт проходит процедуру общественного обсуждения.

