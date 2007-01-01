В Калуге прошло заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления
18 ноября под председательством Андрея Макаров состоялось заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления.
Депутаты рассмотрели отчёт об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2025 года.
Доходы городского казны за отчётный период составили 15 млрд. 180 миллионов рублей – 72,7% от годового плана. Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета составили 7 млрд. 128 млн. рублей.
Наибольший объём средств получен за счёт налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения – 2 млрд. 930 млн. рублей, и налога на доходы физических лиц – 2 млрд. 722 млн. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 305,6 млн. рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 173 млн. рублей.
Объём безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов составил 8 млрд. 52 миллиона рублей.
В результате реализации плана по мобилизации доходов бюджета удалось дополнительно получить в бюджет 43,3 млн. рублей.
По расходам бюджет исполнен в сумме 13 млрд. 741 млн. рублей – 64,6 % от годового плана.
Основная часть расходов была направлена на финансирование социально-культурной сферы – 9 млрд. 24,5 млн. рублей. В том числе на социальную поддержку граждан было выделено 2 млрд. 73 млн. рублей.
831 миллион рублей был направлен на содержание и ремонт дорог, а также на ремонт дворов и межквартальных проездов.
735 миллионов рублей выделено на организацию транспортного обслуживания населения.
762,5 млн. рублей направлено на благоустройство территорий, 532 миллиона – на переселение граждан из аварийного жилья, 215.5 млн. – на капремонт многоквартирных домов.
Для решения общегосударственных вопросов и обслуживания муниципального долга использовано 823,7 млн. рублей.
Расходы на реализацию национальных проектов составили 1 млрд. 222,3 млн. рублей.
За 9 месяцев 2025 года бюджет Калуги исполнен с профицитом 1 млрд. 438,3 млн. рублей.
За счёт собственных средств и привлечения бюджетного кредита погашены коммерческие кредиты на сумму 1 млрд. 279,4 млн. рублей.
