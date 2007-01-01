Волки замечены в калужском лесу

Дикие животные попали на запись фотоловушки в заповеднике «Калужские засеки».

- Самый осторожный и скрытный из хищников заповедника, - рассказала старший научный сотрудник «Калужских засек» Елена Литвинова. - Длительная история сосуществования с человеком, неустанно охотящимся на этих хищников, приучила волков избегать любых следов присутствия людей. В заповеднике волков никто не беспокоит, поэтому тут волки достаточно толерантны к работе инспекторов охраны и научных сотрудников, но на глаза людям всё равно стараются не показываться.

На южном участке заповедника постоянно обитает всего одна семья волков, в её состав в разные годы входят от 9 до 15 зверей (матёрая пара и подрастающее потомство). Волчата рождаются во второй половине весны, выводки у волков заповедника немногочисленные, до зимы доживают обычно всего 3-4 щенка.

Молодые волки 2-3 года живут вместе с родителями и младшими братьями-сёстрами, а затем расселяются на сопредельные территории. Многие из них за пределами заповедника погибнут от бескормицы или от рук охотников.