Более 29 тысяч жителей Калужской области участвуют в программе долгосрочных сбережений со СберНПФ

Более 29 тысяч жителей Калужской области в 2025 году заключили договоры участия в Программе долгосрочных сбережений (ПДС) со СберНПФ. Этот инструмент позволяет копить деньги на будущую пенсию с помощью выплат от государства, и его востребованность среди ярославцев растет: так, общий объем привлечённых средств за десять месяцев превысил 721 млн рублей.

Всего в регионах присутствия Среднерусского банка Сбербанка заключено порядка 460 тысяч таких договоров, а объем привлеченных средств с начала работы программы превысил 13 млрд рублей. Активнее других участниками ПДС в этом году становятся жители Московской, а также Тульской и Ярославской областей. Высокие темпы наблюдаются также в Брянской и Тверской областях.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Программа долгосрочных сбережений позволяет уже сегодня начать заботиться о своем будущем. Жители Калужской области активно используют эту возможность, что подтверждает объем сбережений, направленных на долгосрочные цели. Более 721 млн рублей за год – это серьезный вклад в качество жизни, который создается благодаря личной инициативе и поддержке государства».

Стать участником ПДС можно, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом, например – СберНПФ. Сбережения формируются за счет ряда компонентов: собственных средств, софинансирования от государства, дохода от инвестирования сбережений, налогового вычета на личные взносы, средств накопительной пенсии.

Анна, участник программы ПДС:

«Для меня ПДС — это не просто отложенные деньги, а продуманный шаг. Приятно видеть, как сбережения растут не только благодаря моим взносам, но и с помощью поддержки от государства и инвестиционного дохода. Это дает реальное чувство уверенности в завтрашнем дне».