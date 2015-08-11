Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Более 29 тысяч жителей Калужской области участвуют в программе долгосрочных сбережений со СберНПФ
Новость дня Общество

Более 29 тысяч жителей Калужской области участвуют в программе долгосрочных сбережений со СберНПФ

18.11, 10:07
0 134
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Более 29 тысяч жителей Калужской области в 2025 году заключили договоры участия в Программе долгосрочных сбережений (ПДС) со СберНПФ. Этот инструмент позволяет копить деньги на будущую пенсию с помощью выплат от государства, и его востребованность среди ярославцев растет: так, общий объем привлечённых средств за десять месяцев превысил 721 млн рублей.

Всего в регионах присутствия Среднерусского банка Сбербанка заключено порядка 460 тысяч таких договоров, а объем привлеченных средств с начала работы программы превысил 13 млрд рублей. Активнее других участниками ПДС в этом году становятся жители Московской, а также Тульской и Ярославской областей. Высокие темпы наблюдаются также в Брянской и Тверской областях.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Программа долгосрочных сбережений позволяет уже сегодня начать заботиться о своем будущем. Жители Калужской области активно используют эту возможность, что подтверждает объем сбережений, направленных на долгосрочные цели. Более 721 млн рублей за год – это серьезный вклад в качество жизни, который создается благодаря личной инициативе и поддержке государства».

Стать участником ПДС можно, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом, например – СберНПФ. Сбережения формируются за счет ряда компонентов: собственных средств, софинансирования от государства, дохода от инвестирования сбережений, налогового вычета на личные взносы, средств накопительной пенсии.

Анна, участник программы ПДС:

«Для меня ПДС — это не просто отложенные деньги, а продуманный шаг. Приятно видеть, как сбережения растут не только благодаря моим взносам, но и с помощью поддержки от государства и инвестиционного дохода. Это дает реальное чувство уверенности в завтрашнем дне».

Реклама. ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка:www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. erid: 2VfnxvreNNM
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IlVRQTA5UmVGK1ZRVjA3c21ZaTR1a2c9PSIsInZhbHVlIjoiZ1pZUzFaZVlXZTFmRjB5SWNaTEFXSm11SVpLck9UZzh4S1dhdkRvaWZSV3hYdUd3VVdCYm1pSGh6SnE3ejlycWhERnV0cG9zV3BmMjYyemRQRXJyTERIeWQwa3NMK0ZqcVZEUFczRitwTWJSNzk1UUdHZEplL2NLRnFra053eUVEQnJYclgyQmRLcFBoeFRKSGlQM2NES3F2Y082QWx5cjhkN1cyeGRtR0Z3T20zdlp5aERWZm43K1lkSUdMMVZONTUyRXNrNmQ4Q2t0UGR5ZGxjK0xrNDY1VkRyQnplUGtTUmtFbTVITlA5V2o2eCs3TnIxb0hKaG5ZS3c3M1RNVElHSUFxZSs5WFBING9PMGJQQWJQWHhnT2tjemF6MW1YRzlXUVFxNDZGc09ER0puSTh2YUFLNWF5RE4yb3JGNFBSalltN0FmU1Y0ZHRxcGdtV3pVcjFTblRqa2tMY3FCU0NHRitzRVNGOHdxeC9IZ2VFcVJmdGJvK25xRU1vb1RacFlaSWt6QTJqQlpiOFVJakphbXdTbmNEaUVPdC9rRXZKTEorNnFuOHBoQUhMMEpBeXp4R1gvZzl5MzNtL0VVMSIsIm1hYyI6Ijc1MDU4OTU3YzBjMjI4NTJjNTRiNDNlOGUzNzNmMDU3NDM3YjczNzA3MWVhNjgyYWQ2YmUwNDc2N2RmOWMzYjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlA0RDJlNytFa0toUll1ekdIaEsybFE9PSIsInZhbHVlIjoiTUlUdG1OZyt0V21uOVNDQVpVcGhZU1F2ZHhCSHcvb2YrVlhuTGp5OWN6aVZDSm5EZFRiVzFFQTdnYjdCaE1lbFQ4eFkzNjJOVnJ5cVV6K0g1TXdwR252NWZ6NjdRaE9oa21KUmt2cmpHN25jbzNTWDF1OWlpR2tKZG9hdUFqdHpxcG5GOHIwekdOdTlhbDN1cFFZdHNua2FSOGJQT05zcVltekxZY3AxemdJSStieGlMWXFqNFdHZkpoZm5kT3IwR1lvRjFSTTBrbUpGbkxkeGNvaXJQV1VYUjN5YXVTY0NLVTRLNy9nbE1iakdVOUdpUzJsYjlqTVM4dC9sa0x1S0ZJQ2xweCt4aUV6Sk95cDhQcmVzKy9uenlKSWZhRFZvRWZLb0dpWVUxeXg2ODljdHM1QmdHTS94UFVzcC91WnlOeG80ZWw1MERqTjNpaityZ0xncjdvMXJ5SkVIVDdCZU9OeUNOZFlMRjhGTEhFQ2ZxVU9aNnplRTF2ZzRVZ0hVbGVGaExlZGZUc0NhNmYyOHN0MzdBVEpnUldaczJ0d1hzQ1hvR0tIQ1hha2hqUGJtdXgwOE1VTWdTWUZ3THZjblJmM3J5c1ZqQTVPaE1aQ3JteTlFVFVpTElhak5zWTV5b0RNeHFmRHdQZEtyTExROTZaYjg4d0NFMlltd3RxMXRweE1zWjJ4VG9lUGNaTHo2NWcvUjNycFM1bnBKVnJKVGFBUVU1T2txWWprVnIyYTdRMU9QQ3ZFTjBBMVBPTElFbXhUSVU2ajA5WVhQM01Cak0yaE5ZUzYvOEN3NHFBN0tEVGNDbEtoQzRvZHRrVlhKT3NpSHlUVjF5dE1xTm5aTSIsIm1hYyI6IjdhZjY2M2Q1YmQ3Mjg0MTYwZTBiOWY5OTI1ODUxMTg1MjAyMGFhMDllOWIxMmIxMmNiN2MwOGQyNGYxYmM0ZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+