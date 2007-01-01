Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Калужан просят помочь с поиском 86-летней женщины
Общество

Калужан просят помочь с поиском 86-летней женщины

Дмитрий Ивьев
18.11, 09:00
Александра Копычева вышла из дома в деревне Нижнее Алопово Перемышльского района 11 ноября и не вернулась.

Волонтеры «ЛизаАлерт Калуга» уже несколько дней ведут поиски. Они обратились к жителям Перемышльского района с просьбой о помощи.

Людей просят обратить внимание на похожих людей на улице. Владельцев магазинов попросили посмотреть записи с камер наблюдения за 11-18 ноября.

Водителей, проезжавших от Каменки до Перемышля, призывают проверить записи с регистраторов.

- Очень часто таким образом появляется важное для спасения жизни человека свидетельство, - говорится в комментарии волонтеров.

Любую информацию можно сообщить по телефонам 8 800 700-54-52, 89105959598 или 89208730902.

