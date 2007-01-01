Калуга готовится побить исторический температурный рекорд

Днем будет около +10.

Так тепло 18 ноября в нашем городе не было в течение 45 лет.

- С большой вероятностью сегодня в Калуге не устоит исторический температурный рекорд, который продержался 45 лет, - рассказала известный метеоролог Татьяна Инкина. - Теплый воздух в наш регион нагнетается глубоким атлантическим циклоном. До полудня, до времени прохождения холодного фронта, атмосферное давление будет падать. За фронтом к вечеру в Калуге похолодает до плюс 2. Ветер с южного направления развернется на западное, атмосферное давление поползет вверх.

По ее словам, в прогнозах ГМЦ России устойчивой зимней погоды до конца нынешнего ноября не видно.